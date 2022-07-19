19.07.2022
В ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк. Ему было всего 21 год
19.07.2022
Организатора канала сбыта контрафакта, задержанного ФСБ, оставили на свободе
19.07.2022
Жителей Челябинской области ждут «Крылья лета» на аэродроме «Калачево»
19.07.2022
В Челябинске в среду завоют сирены
19.07.2022
За 20 лет АНГЦ-1 ММК выпустил более восьми миллионов тонн оцинкованной продукции
19.07.2022
Юный косолапый хозяин таганайской тайги «угодил» в фотоловушку
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
18.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
15.07.2022
Эксперты отрасли: Мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе
13.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022