Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками

Власти Курчатовского района Челябинска по поручению главы города Натальи Котовой активизировали работу по своевременной ликвидации нелегальных свалок.

За прошедшую неделю в районе было ликвидировано семь несанкционированных навалов мусора, сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 18-го июля, глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Также по поручению мэра Челябинска в районе усилили контроль за собственниками объектов, содержащих прилегающие к объектам территории в ненадлежащем состоянии. В течение недели работники администрации проводили рейды по району, выписав в общей сложности 53 уведомления.

«Контролируем, добиваемся исполнения уведомлений», - подчеркнул Сергей Васильевич.

По его словам, также в Курчатовском районе усилена информационно-разъяснительная работа по соблюдению противопожарных правил, в том числе путем раздачи памяток через КТОСы, поселковые советы, а также владельцам домов частного сектора.

На минувшей неделе сотрудники районной администрации совместно с депутатами Курчатовского райсовета контролировали выполнение муниципальных контрактов на восьми общественных пространствах и скверах. Подрядчикам были сделаны замечания.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» практически завершены работы на пешеходной зоне по Комсомольскому проспекту.

«На этой неделе будем проводить приемку произведенных работ», - сообщил Сергей Антипов.

Также он напомнил, что в настоящее время по программе инициативного бюджетирования продолжается благоустройство общественного пространства между улицами Каслинской и Кыштымской.

«На прошедшей неделе было проведено два рейда по объектам несанкционированной торговли. Составлено два протокола и три материала, которые направлены в управление благоустройства для привлечения виновных к административной ответственности», - рассказал Сергей Антипов.

В течение минувшей недели в Курчатовском районе выявлено 91 административное правонарушение, составлены протоколы.

На армейскую службу призвано и отправлено столько ребят, сколько планировалось.

Объекты ЖКХ Курчатовского района работают в штатном режиме. На прошлой неделе в районе произошло восемь пожаров, в том числе один с пострадавшим при возгорании квартиры на первом этаже жилого дома.

В ходе третьего и четвертого этапа подготовки к новому отопительному сезону в Курчатовском районе отключено 421 жилой дом, тридцать детских садов, 15 школ и семь лечебных учреждений со сроками включения горячей воды 19-го и 26-го июля соответственно.

На аппаратном совещании в мэрии Сергей Антипов также сообщил, что в рамках муниципальных контрактов в районе осуществляется санитарная уборка внутриквартальных проездов и тротуаров, кошение травы, полив клумб и цветников, уборка урн.