Сергей Антипов рассказал о начале благоустройства сквера в Курчатовском районе

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов рассказал о начале благоустройства сквера между многоквартирными жилыми домами по улице Кыштымской (№5) и Каслинской (№36А).

В своем телеграм-канале Сергей Антипов напомнил, что данная территория благоустраивается в рамках инициативного бюджетирования – так захотели жители данного микрорайона.

В период с 11-го по 20-е июля здесь будут проводиться работы по сносу зеленых насаждений, сообщил глава Курчатовского района.