13.07.2022
В Челябинске переименовали вокзалы
13.07.2022
Сергей Антипов рассказал о начале благоустройства сквера в Курчатовском районе
13.07.2022
«Челябэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма
13.07.2022
По факту гибели подростка в детском доме инвалидов Троицка возбуждено уголовное дело
13.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля
13.07.2022
Уральский Арбитражный суд подтвердил сговор челябинских компаний на аукционах мининформа
Сергей Антипов рассказал о начале благоустройства сквера в Курчатовском районе
05.07.2022
Сергей Антипов приглашает курчатовцев к обсуждению концепции пешеходной зоны на проспекте Победы
28.06.2022
В Курчатовском районе Челябинска тщательно следят за состоянием улиц и дворов
23.06.2022
В Курчатовском районе почтили память павших в Великой Отечественной войне
20.06.2022
Высадка новых деревьев и ликвидация свалок: Курчатовский район Челябинска продолжают благоустраивать
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022