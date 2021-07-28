Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается

В Челябинской области в День знаний, первого сентября 2021 года, школьный звонок прозвенит для 46 тысяч первоклассников. Это чуть меньше, чем в прошлом учебном году. В предыдущие годы число первоклассников только росло.

Об этом сообщил министр образования и науки области Александр Кузнецов на брифинге в «Гранада Пресс» 28 июля.

«Пока ситуация с контингентом школьников стабильная, на уровне прошлого года. Что касается первоклассников, то их число сокращается. Я думаю, что будет порядка 40-46 тысяч человек», - отметил глава регионального минобра.

«Всего в новом учебном году в школу пойдет более 400 тысяч детей, что аналогично показателю прошлого года», - рассказал Александр Кузнецов. Более точные цифры по числу школьников будут известны в октябре после сбора статистических данных со всех территорий.

Первого сентября распахнут свои двери более 840 организаций общего образования. Будет открыто три новых школы: в микрорайоне «Академ Риверсайд» (Челябинск), в Кунашаке и Верхнеуральске.

Родителям школьников области разрешат присутствовать на торжественных линейках в День знаний, но только в масках.

В России согласно Трудовому кодексу первого сентября работники могут оформить отпуск за свой счет. Согласно законодательству, работодатель может самостоятельно установить гарантии для работников, в частности - освободить от работы первого сентября с сохранением зарплаты. Такая практика распространена на ряде предприятий согласно отраслевым соглашениями, поясняют в Минтруде.

Праздник День знаний стали отмечать в советское время. Официально как «День знаний» он был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от первого октября 1980 года новым праздничным днём.