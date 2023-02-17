Ледовый городок на площади Революции демонтируют

В понедельник, 20 февраля, начнется демонтаж главного ледового городка «Ледяной аквариум» на площади Революции.

Об этом сообщили в администрации Челябинска. У горожан есть выхдные дни для того, чтобы прокатиться с горки и полюбоваться красотой ледового подводного царства. Пока на площади Революции еще красуются тюлени, пингвины, улитки, медузы, русалка и даже сам Посейдон, а также айсберги, водоросли и водопад с застывшими струями. Ну и, конечно, статуи Дед Мороза и Снегурочки.

Напомним, ледовый городок на площади Революции обошелся бюджету муниципалитета в десять миллионов рублей. В центре «Ледяного аквариума» красуется искусственная ель за 1,6 миллиона рублей.