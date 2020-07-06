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Ледовый городок в Челябинске будет космическим

Общество
Сегодня, 15:56
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинцы выбрали проект ледового городка на площади Революции на новый, 2021-ый год. Им пришелся по вкусу вариант – «Челябинск космический».

Голосование за проект ледового городка завершилось на сайте «Активный житель 74». Тему космоса - она приурочена к шестидесятилетию полета Юрия Гагарина - выбрали двести пятьдесят человек, это двадцать шесть с половиной процентов проголосовавших. Классическая концепция «Поместье Деда Мороза» оказалась на втором месте. Далее идут по убыванию  - «Челябинск юбилейный», «Мир героев Агнии Барто», «Богатыри России» и «В мире животных».

В прошлом году ледовый городок строила компания из Екатеринбурга «Уральский лед». Основной темой ледового городка тогла книги. Так, на площади Революции возвели замок Снежной королевы, избушку на курьих ножках, рядом с которой путников будет поджидать Баба-Яга. Там «поселились» Маша и Медведь, царевич и Серый Волк, Емеля.

Городок был демонтирован раньше обычного времени из-за теплых температур.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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