Легендарная «Дивизия черных ножей»: 80 лет со дня формирования

В субботу, 11 марта, исполняется 80 лет со дня формирования легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса, или «Дивизии черных ножей», как называли это легендарное подразделение немцы.

Идея создания танкового соединения, укомплектованного бронетехникой, снаряжением и обмундированием, родилась в рабочих коллективах уральских заводов трех областей - Челябинской, Свердловской и Молотовской (ныне - Пермский край).

Основу корпуса составили три танковые и 29-я мотострелковая бригада. В Челябинской области сформировали 13 частей и подразделений корпуса в городах Златоуст, Куса, Кыштым, Миасс, Троицк и Челябинск. Все, что было необходимо - от пуговиц до брони, сделали рабочие (сверх плана), приобретя на собственные сбережения. Для бойцов и командиров корпуса в Златоусте изготовили три тысячи 356 финских ножей, с рукояткой, окрашенной в черный цвет. Такой танковый корпус был единственным в стране.

Танковое соединение было сформировано в очень короткие сроки – примерно за полтора месяца. Приказом Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года ему было присвоено наименование - 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Командиром назначили генерал-лейтенанта танковых войск Георгия Родина. Командование Челябинской танковой бригадой принял гвардии полковник Михаил Фомичев.

Первого мая 1943 года бойцы и командиры 244-й танковой бригады и другие подразделения корпуса приняли воинскую присягу и получили боевое оружие, а девятого мая бойцам в торжественной обстановке (на улице Кирова у здания Центрального почтамта Челябинска) был вручен Наказ от трудящихся Южного Урала.

Танковый корпус вступил в бой 27 июля 1943 года на Курской дуге (Орловское направление). За боевые заслуги в Орловско-Брянской операции 26 октября 1943 года 30-й Уральский добровольческий танковый корпус был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус, 244-я Челябинская танковая бригада - в 63-ю гвардейскую. Все подразделения корпуса стали гвардейскими.

За время боевого пути, а это свыше пяти с половиной тысяч километров от Курска до Берлина и Праги, Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин 27 раз объявлял корпусу благодарности. Подразделение уральских танкистов было награждено орденом Красного Знамени, Суворова и Кутузова второй степени. 38 танкистов были удостоены звания Героя Советского Союза, 27 человек стали полными кавалерами ордена Славы, бойцам корпуса вручено 42 тысячи 368 орденов и медалей. На фронтах Великой Отечественной войны уральские танкисты уничтожили и захватили 1220 танков и самоходок врага, 1100 орудий разных калибров, 2100 бронемашин и бронетранспортеров, уничтожили 94 620 солдат и офицеров противника.

После войны 10-я гвардейская танковая дивизия вошла в состав Группы советских войск в Германии, в 1994-м году - в состав Московского военного округа. В 2001-м принимала участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Первого декабря 2009 года дивизия была расформирована, и на ее базе - сформирована 262-я гвардейская база хранения вооружения и техники (танковая).

В Челябинске, на пересечении улиц Кирова и Коммуны, установлен памятник «Добровольцам-танкистам», посвященный участникам Уральского добровольческого танкового корпуса.

Напомним, челябинские музыканты воссоздали знаменитую песню бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса.