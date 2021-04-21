Летний отдых челябинских детей организуют с учетом режима повышенной готовности

Летний детский отдых для детей Челябинска и региона в этом году будет организован с учетом действия режима повышенной готовности, то есть оздоровительные лагеря наполнятся лишь на 75 процентов.

Таким образом, отдохнуть и набраться сил в загородных лагерях в течение лета смогут более 22-х тысяч юных челябинцев.

Подготовку к летнему сезону депутаты гордумы Челябинска обсудили на заседании комиссии по социальной политике.

Как сообщили в пресс-службе думы, в 2021-м году отдохнуть в летних лагерях смогут около двух с половиной тысяч детей, нуждающихся в особой заботе государства (сирот и детей из малообеспеченных и многодетных семей).

На летний загородный отдых из бюджета Челябинска выделено 105 миллионов рублей.

Также в столице Южного Урала будет организовано 155 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнет около 21-й тысячи детей.

Кроме того, на летний период в Челябинске создадут трудовые отряды детей и молодежи в возрасте от 14-ти до 18-ти лет. По информации, которую предоставило депутатам управление по делам молодежи, летом текущего года будет сформировано 116 отрядов, в которых тысяча 166 несовершеннолетних челябинцев будут привлечены к работам по благоустройству города, уборкам улиц, уходу за пожилыми людьми и маленькими детьми.

Заработная плата каждого трудотрядовца за отработанный месяц (после удержания налога) составит пять тысяч 168 рублей.