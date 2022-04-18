Челябинск полным ходом готовится к летнему оздоровлению школьников

В Челябинске полным ходом ведется подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует первого июня.

Заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев заверил мэра Наталью Котову, что все необходимые мероприятия осуществляются в соответствии с графиком – никаких проволочек не ожидается.

Как сообщил Сергей Авдеев на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 18-го апреля, этим летом школьники смогут оздоровиться в девяти загородных лагерях, относящихся к столице Южного Урала, шесть из которых являются муниципальными.

Кроме того, в период летних каникул в Челябинске будет работать 159 городских школьных лагерей.