Лишь 14% жителей Южного Урала готовы вакцинироваться ради работы

Служба исследований компании hh.ru выяснила, готовы ли южноуральцы сделать прививку от covid-19 ради гарантированного трудоустройства.

71% опрошенных соискателей из Челябинской области отрицательно относятся к введению обязательной вакцинации (это самая высокая доля среди регионов страны), 26% - положительно, остальные затруднились ответить.

Наибольшая доля тех, кто против, среди представителей профессиональных сфер: «Управление персоналом, тренинги» (70%), «Юристы» (68%), «Рабочий персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 67%). Сторонники обязательной вакцинации чаще всего встречаются среди высшего менеджмента (54%) и в маркетинге и рекламе (49%). Кстати, среди представителей медицины и фармацевтики мнения разделились почти поровну: 48% поддерживают обязательную вакцинацию, 52% - выступают против.

«Среди невакцинированных соискателей лишь 14% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства (еще 63% на это не согласны, остальные затруднились ответить). В разрезе профессиональных сфер наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы наблюдается среди представителей продаж – 25%. И наоборот: тех, кто не готов к прививке ради работы, больше всего в сфере транспорта – 76%», - приводит результаты опроса руководитель пресс-службы hh.ru (Урал) Анна Осипова.

9% соискателей заявили, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали у них сертификат о вакцинации или готовности поставить прививку от коронавируса, 62% с таким вопросом не сталкивались, остальные пока не были на собеседовании.