Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе

В Челябинской области только 20% жителей положительно оценили состояние пассажирского автопарка: 16% считают его хорошим, а 4% - даже отличным. В целом по стране положительно высказались о пассажирском автопарке большее число человек - 25%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса о состоянии общественного транспорта в регионах, проведенного автомобильным сайтом Дром.

Половина респондентов из Челябинской области недовольны состоянием общественного транспорта (в целом по стране процент недовольных меньше – 25%). При этом 18% считают автопарк ужасным, а 30% - плохим.

От региона к региону мнения значительно отличаются. В Свердловской области – 18% и 20% считают общественный транспорт в своем регионе ужасным и плохим соответственно, в Тюменской области – 4,1% и 5,3%, в целом по стране – 18% и 24%.

«К сожалению, транспорт в Челябинске давно не обновлялся, - согласились в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. - Однако, с 2019 года идет планомерное обновление подвижного состава всех видов общественного транспорта».

С 2019 года на улицах Челябинска появились 259 новых автобусов. В прошлом году было закуплено 30 трамваев и столько же поступит в областной центр до конца 2022 года.

Благодаря заключенному концессионному соглашению, в следующем году планируется полностью обновить парк троллейбусов – 168 новых троллейбусов будет работать в городе.

Непростая ситуация с общественным транспортом и в Магнитогорске, отмечают жители. «Общественный транспорт в Магнитогорске знал лучшие времена, - отмечают пользователи в комментариях. - Тянут трамваи, покупают новые, которые через год уже "разматывают" по ходовке и подвеске, так как железнодорожное полотно убитое».

«Когда чиновники начнут ездить на работу на общественном транспорте, значит, с ним все нормально», - написал в комментариях один из пользователей. И такое мнение звучало уже неоднократно. Да и предложения такие поступали: заберите у чиновников служебные автомобили, пересадите их общественный транспорт, и он сразу станет лучше.

Всероссийский опрос проводился с 2 по 11 августа 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти девять тысяч человек.