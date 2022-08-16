16.08.2022
Полицейский спас челябинку от бешеной собаки
16.08.2022
Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки
16.08.2022
К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
16.08.2022
Под Миассом москвичка едва не умерла после укуса насекомого
16.08.2022
На Увильдах состоится Кубок губернатора по парусному спорту
16.08.2022
Вооруженный налетчик из Кунашака устроил переполох в аптеке
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
07.05.2022
Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка 9 Мая
08.02.2022
У пассажиров челябинского транспорта могут возникнуть проблемы при оплате проезда карточками
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022