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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Курчатовского района Челябинска на минувшей неделе отдельное внимание уделяли кошению трав
16.08.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 17 августа, состоится освящение десяти крестов и куполов для строящегося храма в посёлке
16.08.2022

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16.08.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
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16.08.2022

Под Миассом москвичка едва не умерла после укуса насекомого
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.08.2022

На Увильдах состоится Кубок губернатора по парусному спорту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.08.2022

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Челябинский городской общественный транспорт
общественный транспорт
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Общество
16.08.2022 16:53

Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе

В Челябинской области только 20% жителей положительно оценили состояние пассажирского автопарка: 16% считают его хорошим, а 4% - даже отличным. В целом по стране положительно высказались о пассажирском автопарке большее число человек - 25%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса о состоянии общественного транспорта в регионах, проведенного автомобильным сайтом Дром.

Половина респондентов из Челябинской области недовольны состоянием общественного транспорта (в целом по стране процент недовольных меньше – 25%). При этом 18% считают автопарк ужасным, а 30% - плохим.

От региона к региону мнения значительно отличаются. В Свердловской области – 18% и 20% считают общественный транспорт в своем регионе ужасным и плохим соответственно, в Тюменской области – 4,1% и 5,3%, в целом по стране – 18% и 24%.

«К сожалению, транспорт в Челябинске давно не обновлялся, - согласились в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. - Однако, с 2019 года идет планомерное обновление подвижного состава всех видов общественного транспорта».

С 2019 года на улицах Челябинска появились 259 новых автобусов. В прошлом году было закуплено 30 трамваев и столько же поступит в областной центр до конца 2022 года.

Благодаря заключенному концессионному соглашению, в следующем году планируется полностью обновить парк троллейбусов – 168 новых троллейбусов будет работать в городе.

Непростая ситуация с общественным транспортом и в Магнитогорске, отмечают жители. «Общественный транспорт в Магнитогорске знал лучшие времена, - отмечают пользователи в комментариях. - Тянут трамваи, покупают новые, которые через год уже "разматывают" по ходовке и подвеске, так как железнодорожное полотно убитое».

«Когда чиновники начнут ездить на работу на общественном транспорте, значит, с ним все нормально», - написал в комментариях один из пользователей. И такое мнение звучало уже неоднократно. Да и предложения такие поступали: заберите у чиновников служебные автомобили, пересадите их общественный транспорт, и он сразу станет лучше.

Всероссийский опрос проводился с 2 по 11 августа 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти девять тысяч человек.

Автор: Любовь Юрина
Челябинский городской общественный транспорт
общественный транспорт
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Количество ДТП на полигоне ЮУЖД за семь месяцев 2022 года снизилось в два раза

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Текслер откорректировал штатную численность Управления делами губернатора и правительства

12.08.2022 12:29

Челябинские перевозчики провозят пассажиров мимо остановок

12.08.2022 12:16

Первый этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш» практически завершен

12.08.2022 12:01

За сутки в Челябинской области заболели ковидом 236 человек, а выздоровели 103

12.08.2022 11:56

Скоростной «Орлан» между Челябинском и Екатеринбургом запустят в середине ноября

12.08.2022 11:28

Челябинские власти взялись за заброшенные садовые участки

12.08.2022 11:23

У найденного на теплосетях в Челябинске малыша будет новая семья