Лучшая лошадиная прическа: челябинский зоопарк придумал необычный конкурс красоты

Челябинский зоопарк придумал новый замечательный и креативный конкурс – лошадиных причесок. Битва парикмахеров состоится четвертого сентября в час дня.

О грядущем событии сотрудники учреждения рассказали с присущим им юмором: «Итак. Конкурс красоты среди лошадей. Мы так решили. Помните, когда-то мы устраивали подобное мероприятие (тогда участники проводили эксперименты с внешностью альпаки – прим.). Суть в том, что свои силы в лошадиной причёске может попробовать любой парикмахер: и человеческий, и «животный». Главное, чтобы были навыки, желание и подходящие материалы. Так, например, если вы хотите воплотить в реальность радужного пони, то берите с собой мелки для волос. Если хотите заплести какие-то особенные косы - берите резинки для гривы покрепче».

Чтобы поучаствовать в конкурсе парикмахеров, нужно написать на почту зоопарка: metodist@chelzoo.ru либо отметиться в комментариях к посту.

«Что мы предлагаем участникам? Бесплатный вход в зоопарк, лошадок под присмотром сотрудников, общение и хорошее настроение. Ну и, конечно же, фотографии с преображенными лошадками. В общем, предлагаем творить и вытворять вместе. Успевайте написать нам - количество мест ограничено», - предупредили сотрудники учреждения.