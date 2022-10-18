18.10.2022
В Челябинской области пройдут фолк-концерты
18.10.2022
В Челябинске начали готовить сестёр милосердия
18.10.2022
Сход вагонов обернулся уголовным делом
18.10.2022
Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)
18.10.2022
ВТБ: около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций
18.10.2022
Опыт челябинского завода «Сигнал» будут тиражировать в Росссии
Лучший участковый Челябинской области работает в Златоусте
Жители Челябинской области выбрали «Народного участкового»
15.09.2022
Гарнизон полиции Челябинской области пополнили молодые офицеры
07.09.2022
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
01.09.2022
Полицейские ярко и феерично поздравили южноуральцев с Днем знаний
24.08.2022
ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022