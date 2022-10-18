Лучший участковый Челябинской области работает в Златоусте

В Челябинской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». За звание лучшего участкового региона боролись 38 кандидатов. По результатам голосования, с большим отрывом голосов самым народным признали участкового уполномоченного отдела полиции «Новозлатоустовский» ОМВД России Алексея Гарницкого.

Об Алексее Гарницком знают многие жители Южного Урала. Особенно в Златоусте. Весной этого года внимательность полицейского помогла спасти жизнь 91-летней бабушке, которая проживала в одном из общежитий города и несколько дней была заперта в комнате без еды и питья. Услышав крики о помощи, Алексей Гарницкий помог ей выбраться из закрытого помещения, оказал доврачебную помощь и вызвал медработников. Женщину отправили в медучреждение. Очередная ситуация произошла в этом же общежитии с домашним питомцем, который был заперт на балконе третьего этажа. Участковый забрался по пожарной лестнице вместе с сотрудником МЧС и сделал обвязку животного, чтобы спустить его на землю.

Как рассказали в региональном полицейском главке, службу в органах внутренних дел Алексей Гарницкий начал в 2018 году, а в должности участкового уполномоченного полиции находится с декабря 2020 года.

Теперь победитель регионального этапа поборется за звание лучшего участкового страны. Совсем скоро южноуральцы смогут поддержать своего земляка в борьбе за звание «народного участкового» России.