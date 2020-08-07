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Лжегазовики «разводят» южноуральцев на замену исправного оборудования

Общество
Сегодня, 12:39
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Автор: 
Инна Шемаева

Жители Челябинской области жалуются на представителей газовых служб, которые убеждают их поменять краны и шланги на газовых трубах, хотя они еще не выработали свой эксплуатационный ресурс. За свои услуги они берут от шести до десяти тысяч рублей. Как правило страдают пожилые люди, которые уже после визита таких «газовиков» узнают, что заплатили деньги напрасно.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась жительница Коркино, которая рассказала, что в ее отсутствие в квартиру пришел человек в форме газовика и заявил, что ему нужно проверить газовое оборудование. Дома находился муж-пенсионер, который без колебаний запустил его в дом. Газовик убедил его, что у кранов устарела конструкция, а два подводящих шланга нужно срочно заменить.

«Потом пришел второй газовик, при нем оказалось все, что требуется для замены. С большой ловкостью эти специалисты поменяли и краны, и шланги. Уточнили, не нужны ли нам старые. Услышав отрицательный ответ, забрали всё с собой. Мужу они оставили договор, акт приемки-сдачи, какой-то странный листочек-паспорт газовой резиновой подводки и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму шесть тысяч рублей. Он отдал газовикам все деньги, предназначенные на покупку лекарств, это треть его пенсии. А стоят ли два крана, два шланга и работа таких денег и кто вообще эти люди?», - задавалась вопросом автор письма.

На договоре, который оставили пенсионеру газовики, стоит печать организации – ООО «Горгаз Эксплуатация», которая, как оказалось, находится в Челябинске.

«Мы газовая служба. Мы никого не обслуживаем, никакого договора у нас с управляющей компанией нет и с жильцами тоже. Мы только занимаемся осмотром узлов соединения. Мужчина же совершеннолетний был? Он сам согласился все поменять. Сам подписал все документы. Так что все законно, его никто не заставлял. Как можно уговорить взрослого мужчину это сделать? Кстати, у нас гарантия на работу газового крана составляет 20 лет, на шланги – 15», - сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в ООО «Горгаз Эксплуатация».

И это не единичный случай. Жители одного из домов в Металлургическом районе Челябинска прислали в редакцию фото объявления, в котором некая организация, назвавшаяся «Городской-Газовой-Службой», сообщала, что в доме «будут проходить рекомендательные работы по проверке и замене внутриквартирного газового оборудования и проверка приборов учета». В данной компании на вопрос о том, чем вызвана новая проверка, ведь она уже проводилась в прошлом месяце, корреспонденту агентства заявили, что это были районные газовые фирмы, а они – городская.

«Те компании проверяли наличие запаха газа в квартире, а мы проверяем техническое состояние кранов и приборов учета. Договора никакого с вашей управляющей компанией нет, потому что мы всю работу делаем без отключения квартир от газа. Поэтому он нам не нужен», - сообщили в организации «Городская Газовая служба».

Как сообщили в пресс-службе компании «Челябинскгоргаз», организация «Городская-Газовая-Служба» никакого отношения к АО «Челябинскгоргаз» не имеет. В ее объявлении написано, что она выполняет работы «согласно Постановлению Правительства РФ №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Но сама организация его же и нарушает. В Постановлении №410 четко сказано, что все работы, связанные с установкой, заменой, ремонтом газового оборудования, в том числе бытового, должны осуществляться специализированной организацией. Такие работы проводятся в рамках исполнения договора на техническое обслуживание (ТО) и ремонт внутридомового (ВДГО) и/или внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования. В многоквартирных домах договоры на ТО ВДГО заключает управляющая организация. При этом, стоимость услуг по техническому обслуживанию жители оплачивают ежемесячно.

Чтобы поддерживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование в технически исправном состоянии, техническое обслуживание должно проводится регулярно не реже одного раза в год. «Рекомендательные работы по проверке и замене оборудования» придумали предприниматели, для которых главное – продать товар.  Нередко после визита лжегазовиков жильцы обращаются в аварийно-диспетчерскую службу АО «Челябинскгоргаз» с жалобами на запах газа. Специалистам приходится выезжать по следам «профилактики» газоиспользующего оборудования, проведенной сторонними организациями, и устранять утечки газа. Жителям газифицированных домов необходимо помнить, что некачественная замена и установка газового оборудования увеличивает риски возникновения аварийной ситуации», - сообщила специалист по связям с общественностью АО «Челябинскгоргаз»  Любовь Каленик.

Специалисты напоминают, что за безопасную эксплуатацию газового оборудования отвечает его собственник, который обязан заключить договор на техническое обслуживание ВДГО и/или ВКГО со специализированной организацией. Договор на ТО ВДГО заключает управляющая компания, а на техническое обслуживание внутриквартирного оборудования – хозяин квартиры. Всем собственникам квартир рекомендуем выбрать организацию, которой доверяете сами, посоветоваться с соседями, знакомыми, родственниками, и обязательно заключить договор на ТО и ремонт ВКГО. Всегда можно будет связаться с ее сотрудниками и уточнить дату и время проведения технического обслуживания, а незваных визитеров, называющих себя представителями газовой службы, просто не пускать на порог.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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