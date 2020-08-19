Магнитогорцы решают сами, какой будет стела «Город трудовой доблести»

Каждый житель Магнитогорска мог предложить свою идею, как, по его мнению, должна выглядеть стела «Город трудовой доблести». Сбор предложений продолжался три недели. За это время поступили сотни различных идей по преображению сквера и виду самой стелы.

Жители разного возраста предлагали установить современный «сухой» фонтан, сделать подсветку, необычные формы газонов, малые архитектурные формы, прогулочные и тематические зоны.

Председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов рассказал: «Горожане присылали письма, эскизы, исполненные авторучкой, кистью, карандашом… Некоторые принесли поделки. Сейчас управление архитектуры, аккумулируя предложения горожан, уже профессионально будет заниматься проектом преображения этой территории».

Многие жители просили органично соединить две составляющие будущего места гордости – развлекательную и памятную. В проект обязательно внесут и все рекомендации федерального уровня, которые разработают специально для городов, получивших почетное звание.

В этом году, пока погода позволяет, решили уже приступить к некоторым подготовительным работам. А открытие обновленного сквера с установленным символом славы планируется в следующем году на День города.