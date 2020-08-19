ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Магнитогорцы решают сами, какой будет стела «Город трудовой доблести»

Общество
Сегодня, 10:54
Размер текста

Каждый житель Магнитогорска мог предложить свою идею, как, по его мнению, должна выглядеть стела «Город трудовой доблести».  Сбор предложений продолжался три недели. За это время поступили сотни различных идей по преображению сквера и виду самой стелы.

Жители разного возраста предлагали установить современный «сухой» фонтан, сделать подсветку, необычные формы газонов, малые архитектурные формы, прогулочные и тематические зоны.

Председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов рассказал: «Горожане присылали письма, эскизы, исполненные авторучкой, кистью, карандашом… Некоторые принесли поделки. Сейчас управление архитектуры, аккумулируя предложения горожан, уже профессионально будет заниматься проектом преображения этой территории».

Многие жители просили органично соединить две составляющие будущего места гордости – развлекательную и памятную. В проект обязательно внесут и все рекомендации федерального уровня, которые разработают специально для городов, получивших почетное звание.

В этом году, пока погода позволяет, решили уже приступить к некоторым подготовительным работам. А открытие обновленного сквера с установленным символом славы планируется в следующем году на День города.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
Вчера, 14:19
Магнитогорцы обсуждают проекты территорий для благоустройства
Общество
Вчера, 14:16
Магнитогорцы помнят своего земляка
Общество
24.07.20 16:39
Жители Магнитогорска решат, какой быть стеле «Город трудовой доблести»
Общество
12.07.20 16:38
Челябинск выбрал место установки стелы «Город трудовой доблести», Магнитогорск определяется
Вчера, 15:45
Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
Вчера, 14:44
Конфликт челябинцев по поводу наполнения будущей набережной Смолино разрешат «архитектурными способами»
Вчера, 14:19
Магнитогорцы обсуждают проекты территорий для благоустройства
Вчера, 14:16
Магнитогорцы помнят своего земляка
Вчера, 12:28
В Челябинской области за сутки выписали в семь раз больше выздоровевших пациентов от Covid-19, чем за прошлый день
Вчера, 12:22
Инженеры ГРЦ Макеева борются за победу в чемпионате «Роскосмоса» среди молодежи
Вчера, 12:02
В Челябинской области за сутки умерло четыре человека с коронавирусом
Вчера, 11:10
Общественники добиваются спасения старинного храма в Ашинском районе через прокуратуру
Вчера, 09:24
В Челябинске в связи с дорожным ремонтом водители смогут проехать не везде
Вчера, 09:04
Алексей Текслер проверит выполнение своих поручений властями Верхнего Уфалея
Спорт
Сегодня, 10:16
В Челябинской области «Забег за облака» на Таганае все-таки состоится
Общество
Сегодня, 10:51
Большие успехи, серьезные результаты: племрепродукторы «Рависа» отмечают 15-летний юбилей
Новости
Сегодня, 10:44
Общество
Росгвардия провела в Челябинске показательное задержание правонарушителя
Сегодня, 10:34
Общество
Выставку «Одна на всех Победа» посетили более пяти тысяч человек
Вчера, 18:14
Спорт
Южноуральские наездники готовятся к конным скачкам на приз губернатора
Вчера, 16:11
Происшествия
Средняя сумма взятки в Челябинской области составляет 81 тысячу рублей
Вчера, 15:53
Происшествия
Чтобы не сбежала, южноуралец привязывал к себе ремнем девушку
Материалы рубрики
Сегодня, 10:44
Общество
Росгвардия провела в Челябинске показательное задержание правонарушителя
Сегодня, 10:34
Общество
Выставку «Одна на всех Победа» посетили более пяти тысяч человек
Вчера, 15:45
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
Вчера, 14:19
Общество
Магнитогорцы обсуждают проекты территорий для благоустройства
Вчера, 12:28
Общество
В Челябинской области за сутки выписали в семь раз больше выздоровевших пациентов от Covid-19, чем за прошлый день
Теги
Александр Морозов
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика