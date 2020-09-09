Магнитогорцы выбрали место, где быть парку

В результате рейтингового голосования жители Магнитогорска (Челябинская область) определили территорию для благоустройства в 2021 году. С большим перевесом победил парк на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Зелёный Лог. В голосовании приняли участие 7 тысяч 370 горожан. За различные территории отдано 10 тысяч 688 голосов, ведь в бюллетене можно было отметить не одно, а сразу несколько мест.

В итоге 3 тысячи 713 голосов получил парк в южной части города. Проект предполагает сохранение родника, практически всей растительности. Предусматривается развитие спортивных территорий, зон использования электротранспорта, велодорожек, детских площадок. Можно здесь разместить танцполы, беседки.

Спикер Собрания Александр Морозов рассказал: «2021 год будет пятым подряд, когда программа «Комфортная городская среда» идёт в нашем городе. И наконец, в голосовании победил парк в южной части города, значит, в будущем году эта территория станет уютным зеленым уголком. Мы провели предварительную работу, посоветовались с жителями и на основании их мнения приняли решение. Управление капитального строительства и благоустройства получило всё необходимое, чтобы уже весной приступить к созданию нового парка».

Напомним, что в этом году в Магнитогорске объектом реконструкции по программе «Формирование комфортной городской среды» стало продолжение бульвара «Огни Магнитки» по пр. Карла Маркса между улицами Бориса Ручьёва и Труда.