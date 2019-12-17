Магнитогорск активно готовится к встрече Нового года

Магнитогорск (Челябинская область) активно готовится к новогодней кампании-2020.

В скверах Консерваторском, Бориса Ручьева, Победы, на проспекте Металлургов, возле Дворца культуры железнодорожников строятся новогодние ледовые городки, устанавливаются елки, которые традиционно ждут детвору и их родителей. Главной же городской площадкой торжеств станет елка на площади Народных гуляний у городских курантов.

Но самым первым волшебные зимние двери для маленьких и взрослых посетителей открыл Экологический парк, который отныне и на время всех новогодних праздников стал сказочным и снежным Берендеевым царством.

По словам директора муниципального автономного учреждения "Парки Магнитки" Александра Иванова, зимние забавы в Экопарке стартовали, как только выпал первый снег, позволивший проложить лыжню для простых "ходоков" и уплотнить трассу для тех, кто двигается более продвинутым и сложным коньковым ходом. В лыжном прокате около 300 пар лыж со всем необходимым обмундированием, сто новеньких единиц приобретено только в этом году. Активно пользуется спросом блестящий каток Экопарка - как основная его площадка, так и отделенная ограждением и безопасной сеткой хоккейная коробка.

В прокате катка 350 пар коньков, из которых двести закуплено специально к начавшемуся сезону - по сто хоккейных и фигурных.

На торжественное открытие поляны волшебства и чудес Берендеева царства собрались более полутора тысяч горожан, сообщает газета "Магнитогорский металл".