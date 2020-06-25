Магнитогорск борется за звание «Город трудовой доблести»

В Магнитогорске (Челябинская область) продолжается сбор подписей в поддержку присвоения почётного звания «Город трудовой доблести».

Магнитогорск вошел в список городов-претендентов на получение этого звания. А Российская академия наук в экспертном заключении отметила: «РАН подтверждает наличие оснований для присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» Магнитогорску, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом трудовой героизм и самоотверженность».

Беспримерный подвиг магнитогорцев в годы войны – это олицетворение героического труда всего советского тыла. Магнитогорский комбинат стал одним из крупнейших арсеналов по снабжению армии боеприпасами и вооружением. Здесь ковалась броня, изготавливались снаряды, гранаты и мины, отливались башни для танков. ММК в годы войны давал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия, Испания вместе взятые. За годы Великой Отечественной войны ММК дал стране 10 миллионов 175 тысяч тонн чугуна, 11 миллионов 120 тысяч тонн стали, 7 миллионов 276 тысяч тонн проката.

"Не обязательно проживать в нашем городе, чтобы знать, что Магнитогорск – это образец трудовой славы. В анналы истории вошло, что во время войны каждый второй танк и каждый третий снаряд изготовлены из нашей стали, – говорит председатель городского Собрания Александр Морозов. – Мы готовились к этому событию задолго до того, как было проведено первое, второе и третье чтения в Государственной думе. Собирали рабочую группу, состоящую из краеведов, историков, сотрудников архивов. У Магнитогорска есть все основания получить это звание. И это заслуга не ныне живущих, а наших отцов и дедов".