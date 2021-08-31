Магнитогорские мехатроники завоевали «золото» национального чемпионата

Представители политехнического колледжа Магнитогорска (Челябинская область) Кирилл Якушкин и Лев Туварев завоевали золотые медали IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia- 2021) в номинации «Мехатроника».

Самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников состоялись в Уфе. В финале приняли участие тысяча 786 конкурсантов из 76-ти регионов страны, выступавших в основной и юниорской возрастной категориях.

Челябинскую область представляли 94 человека: 44 конкурсанта, которые выступили по 33-м компетенциям (юниоры и студенты), а также 45 экспертов, тим-лидеров и сопровождающих лиц.

В составе делегации Южного Урала были и представители политехнического колледжа Магнитогорска, выступившие в трёх номинациях: «Мехатроника», «Ландшафтный дизайн» и «Ландшафтный дизайн (юниоры)».

В итоге Челябинская область вошла в десятку лучших по результатам национального чемпионата. По традиции сильными получились выступления магнитогорских мехатроников. Студенты колледжа Кирилл Якушкин и Лев Туварев (эксперт-компатриот - Анна Немых) набрали 729 баллов и завоевали «золото» в своей компетенции в основной возрастной группе.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», это далеко не первый успех мехатроников политехнического колледжа Магнитогорска на соревнованиях WorldSkills различного уровня. Представители Магнитки становились победителями и призерами региональных, общероссийских, европейских и мировых первенств.

Мехатроника базируется на механике, электронике, включает в себя микропроцессорную технику, информатику, а также компьютерное управление движением машин. В качестве новейшей специализации в профессиональном образовании мехатроника появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства, проходящей на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Политехнический колледж, являющийся базовым учебным заведением по подготовке квалифицированных рабочих кадров для комбината, начал готовить специалистов по компетенции «Мехатроника» с 2012-го года.

Это направление является одним из приоритетных, большой вклад в создание учебной базы для него и подготовку студентов внес ММК.