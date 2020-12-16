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Маяк в Челябинской области стал светлее

В поселке Маяк Брединского района (Челябинская область) повысили надежность электроснабжения сетей наружного освещения, что улучшило качество жизни жителей.

Комплекс мероприятий провели энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, к электросетям компании было подключено более 50 светильников (на максимальную мощность 3,1 кВт), что позволило осветить 20 улиц поселка.

«Выполненные мероприятия повысят качество жизни и обеспечат комфорт в вечернее и ночное время суток для 1430 жителей административного центра Белокаменского сельского поселения», - подчеркнули в энергокомпании.

Все работы выполнены в рамках реализации программы технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Заявителем по объектам техприсоединения выступила администрация Белокаменского сельского поселения Брединского района.