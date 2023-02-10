Медики челябинского психоневрологического диспансера оказывают помощь родственникам мобилизованных

К сотрудникам Челябинского областного психоневрологического диспансера за помощью обращаются вернувшиеся из зоны СВО военнослужащие, родственники мобилизованных и близкие погибших бойцов.

Об этом рассказали сегодня, десятого февраля, в областном психоневрологическом диспансере представителям СМИ.

«Наши специалисты готовы оказать любую квалифицированную помощь. В диспансере созданы все условия для лечения пограничных состояний», - отметили в лечебном учреждении.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в главной психоневрологической больнице пролечивается за год более шести тысяч пациентов.