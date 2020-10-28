Медпомощь в малых городах и селах Челябинской области станет более доступной

Челябинская область получит более семи миллиардов рублей из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Защита региональной программы состоялась 27 октября, а ее реализация начнется с 2021 года.

Об этом сообщила на брифинге первый заместитель министра Ирина Гехт.

«Пока нам доведены ассигнования на три года. Это 7 миллиардов 135 миллионов 908 тысяч рублей», - отметил первый вице-губернатор. Федеральные средства будут направлены на приобретение оборудования, строительство новых и капитальный ремонт уже действующих объектов здравоохранения, на приобретение автотранспорта.

«Здесь очень важно, что мы, наверное, впервые в программу внесли строительство поликлиник в Аргаяше, Миньяре, Миасском и Нязепетровске – там как раз хирургический корпус, – отметила Ирина Гехт. - Планируем, что эти стройки начнутся с 2022 года, а следующий год уйдет на проектирование».

В 2021 году начнутся капитальные ремонты учреждений здравоохранения в сельской местности, малых городах, в районах Челябинской области.

Ирина Альфредовна отметила, что в последние годы в первичное звено почти не вкладывалось денег. «Сегодня данная программа позволяет сделать медицинскую помощь более доступной. Прежде всего, в сельской местности, обеспечив медицинские организации необходимым оборудованием, автотранспортом и современными зданиями, отремонтированными, оснащенными», - подчеркнула первый зам руководителя региона.

Одобренная программа будет внесена в проектный комитет правительства РФ. «Надеемся, программа будет утверждена в тех объемах финансирования, которые до нас доведены», - подчеркнула Ирина Гехт.

Напомним, в ноябре в Челябинской области вводится в эксплуатацию новая инфекционная больница на сто мест, оснащенная самым современным оборудования. Медицинского учреждения такого уровня в регионе еще не было. В случае чрезвычайных ситуаций ее мощность может быть увеличена до 500 коек.