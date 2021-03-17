Мэрии Верхнего Уфалея все-таки придется заняться отловом бродячих собак

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) городская администрация не организовала отлов бродячих собак, создав тем самым угрозу для жизни местных жителей. Прокуратура потребовала от мэрии принять меры.
На бродячих собак жители пожаловались в соцсетях. Информацией о бездомных животных заинтересовалась прокуратура.
«Установлено, что несмотря на имеющиеся случаи нападения бродячих собак на людей, администрацией городского округа работа по отлову бродячих животных, их транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных до настоящего времени не организована, соответствующие контракты не заключены», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Бездомные собаки нарушают благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, создают угрозу безопасности жизни и здоровья населения.
Прокуратура внесла представление главе Верхнеуральского городского округа, в котором поставила вопрос о заключении контракта на отлов животных. Цель – предотвратить нападение собак и распространение заболеваний.
Устранение нарушений находится на контроле в городской прокуратуре.