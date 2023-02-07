Мэрия Челябинска продала недострой на Черкасской за 1,6 миллиона рублей

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска сегодня, седьмого февраля, продал с молотка недострой в Металлургическом районе, расположенный на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ.

Объект незавершенного строительства был изъят у ООО СЗ «Метчелстрой» по решению суда. Готовность недостроя – семь процентов, площадь застройки составляет 970 квадратных метров, кадастровый номер объекта - 74:36:0113003:3218.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, новый владелец приобрел данный недострой за один миллион 640 тысяч 129 рублей и должен будет завершить строительство в течение трех лет. Напомним, начальная цена аукциона по продаже этого объекта составляла один миллион 71 тысячу 980 рублей.

На земельном участке, где размещен объект, разрешено строительство гостиничного комплекса квартирного типа со встроенными помещениями для обслуживания населения.

В мэрии напомнили, что полученные от продажи недостроя средства получит его бывший владелец – за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», седьмого февраля в Челябинске должен был состояться еще один аукцион по продаже недостроя – на Бродокалмакском тракте.