Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше

Десятки новогодних подарков собрали работники входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода для

воспитанников Центра помощи детям в Карабаше.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», для металлургов уже стало доброй традицией совершать для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, новогоднее чудо. Именно о нем ребята каждый год просят в своих письмах к Деду Морозу. Детские желания оказались настолько простыми, что каждое производственное подразделение ЧЦЗ посчитало важным дополнить подарки еще несколькими сюрпризами. Подарочные наборы мешками доставили в Карабаш активисты заводской молодежной организации «МАССИВ». Молодые сотрудники подошли к доставке творчески: не просто вручили долгожданные снегокаты, пледы, косметику, конструкторы, игрушки, костюмы, но и подготовили целое театрализованное представление с играми, загадками и хороводом.

По словам председателя «МАССИВа» Евгении Лаптевой, детскому дому молодые металлурги помогают уже не первый год. Это и важная миссия, и непростая работа. Заводчанам важно видеть счастливые глаза детей и понимать, как мало в их жизни волшебников, готовых сотворить это обыкновенное чудо – подарить свою любовь и заботу.