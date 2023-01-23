Между Челябинском и Екатеринбургом с первого февраля будут курсировать два «Орлана»

С первого января 2023 года между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать вторая пара пригородных поездов «Орлан». В связи с этим изменится расписание пяти пригородных поездов.

Решение о запуске дополнительного «Орлана» принято правительствами двух регионов при взаимодействии ЮУЖД и СвЖД с учетом высокого спроса на маршрут у жителей.

На рейсах будет задействован современный подвижной состав РА-3 «Орлан». Время в пути составит чуть более четырех часов, сообщает миндортранса Челябинской области.

Первый поезд (рейс № 7120/7122) будет отправляться из Екатеринбурга в восемь часов 36 минут и прибывать в Челябинск в 12 часов 49 минут. Вечером пассажиры смогут отправиться из Челябинска рейсом № 7121/7119 в 19 часов шесть минут и добраться до Екатеринбурга в 23 часа 10 минут.

На пути следования «Орланы» будут делать несколько остановок: о. п. Первомайская, о. п. Ботаническая, ст. Верхний Уфалей, ст. Кыштым, ст. Аргаяш, о. п. 236 км.

На сегодня поезд (рейс 7123/7125) отправляется из Челябинска в шесть часов 39 минут и прибывает в Екатеринбург в 10 часов 35 минут. В обратный путь поезд (рейс 7126/7124) отходит в 18 часов и прибывает в Челябинск в 21 час 56 минут. Пассажиры добираются до места назначения за три часа 56 минут

Напомним, в свой первый рейс по маршруту «Челябинск – Екатеринбург рельсовый автобус «Орлан» отправился ранним утром 11 ноября 2022 года.

Оформить проездные документы на поезда можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильных приложений «Пригород» и «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, оформить их можно за 10 дней до даты отправления.

В Свердловской пригородной компании уточнили, в связи с запуском дополнительной пары поездов с первого февраля изменяется расписание следующих пригородных поездов:

- № 6903 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей. Поезд будет отправляться в 18:48 (позднее на 31 минуту), прибывать в 22:30 (позднее на 42 минуты);

- № 6443 сообщением Керамик – Нижний Тагил. Поезд будет отправляться в 08:24 (ранее на одну минуту, прибывать в 08:54 (ранее на две минуты) в Екатеринбург-Пасс, далее – по графику;

- № 6641 сообщением Верхний Уфалей – Екатеринбург-Пасс. Поезд будет отправляться в 06:09 (по графику), отправляться с о.п. Приисковый (ранее на одну минуту), прибывать в 08:47 (ранее на одну минуту);

- № 6782/6781 сообщением Алапаевск – Екатеринбург-Пасс. Поезд будет отправляться в 05:27 (по графику), отправляться со ст. Березит в 09:24 (ранее на одну минуту), прибывать в Екатеринбург в 10:06 (ранее на одну минуту);

- № 6776 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Егоршино. Поезд будет отправляться в 08:44 (позднее на семь минут), прибывать в 11:47 (позднее на две минуты).