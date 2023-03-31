Михаил Скоков: «В Челябинской области улучшилась раскрываемость преступлений»

Начальник главного управления МВД России по Челябинской области генерал лейтенант-полиции Михаил Скоков сообщил об улучшении раскрываемости преступлений в регионе в 2022 году, что стало возможным благодаря изменению подходов к организации работы.

По словам главного полицейского Южного Урала, раскрываемость составила в прошлом году 56,3 процента, что превышает как среднероссийские показатели, так и показатели предыдущего года.

С докладом о деятельности правоохранительных органах в 2022 году Михаил Скоков выступил на заседании Законодательного Собрания Челябинской области 30 марта.

В своем выступлении руководитель регионального полицейского главка отметил, что в 2022 году выполнение задач по защите прав и законных интересов граждан потребовало от сотрудников полиции принятия дополнительных усилий для сохранения темпа их реализации и контроля за состоянием оперативной обстановки.

«Сотрудниками органов внутренних дел принято более 680 тысяч заявлений и сообщений о происшествиях, по результатам рассмотрения которых зарегистрировано почти 63 тысяч преступлений. Благодаря профессиональным действиям полицейских сократилось число имущественных преступлений, в том числе грабежей - на 34%, разбойных нападений - на 23%, а также снизилось количество всех видов краж, в том числе на 33% - краж из квартир граждан, почти вполовину - хищений автотранспорта. Меньше зарегистрировано преступлений, совершенных против личности, включая убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшие смерть потерпевших», - отметил Михаил Скоков.

По его словам, системная работа с лицами, находящимися на профилактическом учете в органах внутренних дел, позволила более чем в два раза снизить количество хулиганств, на 14% – бытовых преступлений.

Михаил Скоков акцентировал внимание участников заседания в Заксобрании региона на том, что в Челябинской области, как и во всей России, каждое четвертое преступление было совершено дистанционным способом.

«В прошлом году при поддержке губернатора разработан комплексный план мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предусматривающий участие в его реализации всех органов исполнительной власти, правоохранительного блока, банковского сектора и институтов гражданского общества», - сообщил Михаил Скоков, подчеркнув, что такие управленческие решения принимаются далеко не во всех субъектах Российской Федерации.

Главный полицейский Южного Урала отметил также, что благодаря масштабной профилактической работе удалось снизить более чем на 5% вал преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, в том числе на четверть - краж с банковских карт, и тем самым сохранить жителям области их сбережения. Вместе с тем граждане по-прежнему становятся жертвами дистанционных преступлений и продолжают перечислять деньги на счета мошенников, использующих все более изощренные способы хищения.

Сумма, которую потеряли жители Челябинской области в результате мошенничеств, остается значительной и превышает миллиард рублей.

«Полицейские ежедневно проводят анализ причин, послуживших условием для совершения преступлений, и определяют задачи по дальнейшей профилактике. В этом году благодаря поддержке губернатора утверждена региональная программа «Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно - телекоммуникационных технологий на 2023-2025 годы», в рамках исполнения которой будет продолжена активная работа по информированию населения о способах совершения мошенничеств и мерах по защите от них», - рассказал Михаил Скоков.

Говоря о профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах, руководитель областного главка напомнил, что в прошлом году региональными органами государственной власти была поддержана инициатива, направленная на обновление системы обеспечения охраны общественного порядка с привлечением неравнодушных граждан. Благодаря поддержке депутатов и областного правительства в кратчайшие сроки были внесены изменения в региональные нормативные акты, что позволило мотивировать сознательную часть общества на участие в охране общественного порядка.

Сегодня на Южном Урале совместно с полицейскими улицы патрулируют почти две тысячи участников добровольных народных дружин, что на 40% больше прошедшего периода. Результатом принятых мер стало 10-процентное снижение уличной преступности, а количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в иных общественных местах, выросло на 14,5%.

Озвучивая вопросы профилактики подростковой преступности, Михаил Скоков подчеркнул, что дети — это будущее страны. Борьба за их умы требует консолидации усилий всех заинтересованных ведомств. Несовершеннолетние в значительной степени подвержены влиянию со стороны, чем активно пользуются деструктивно настроенные лица, призывая их к противоправной деятельности. В прошедшем году работа с ребятами из «группы риска» строилась во взаимодействии с субъектами профилактики и направлена на их социальную адаптацию, организацию внеурочной занятости.

Так, в 2022 году главным управлением совместно с министерством образования в период летней оздоровительной кампании проведена апробация профильных смен воспитания несовершеннолетних «Патриот-2022». В 43 организованных сменах приняли участие 1700 подростков, находящихся в конфликте с законом. Превентивные меры, в том числе разъяснительного характера, доказали свою эффективность. Более чем на 10% уменьшилось число преступников в возрасте до 18 лет, а также количество совершаемых ими преступлений.

Отдельно в своем выступлении Михаил Скоков остановился на реализации принципа доступности органов внутренних дел для граждан. Он сообщил, что в прошлом году при поддержке региональных властей осуществлена установка модульного участкового пункта полиции в Копейском городском округе. На этот год запланирована установка еще пяти аналогичных строений в наиболее доступных для южноуральцев местах.

«Продолжена реализация мер по контролю за соблюдением миграционного законодательства, снижению числа нелегально находящихся на территории области иностранцев. Проведено более восьми тысяч проверочных мероприятий в жилом секторе, а также в местах осуществления трудовой деятельности мигрантами. Пресечено свыше 31 тысячи административных правонарушений. За нарушения законодательства в сфере миграции возбуждено около одной тысячи уголовных дел. Выдворено из страны в административном порядке свыше тысячи иностранных граждан», - отметил Михаил Скоков.

По его словам, в 2022 году была отмечена активизация криминальных проявлений со стороны иностранцев. Значительный прирост противоправных деяний, пояснил руководитель регионального полицейского главка, объясняется целенаправленно проводимой работой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Зарегистрировано около полутора тысяч наркопреступлений, к совершению которых причастны более 270 иностранцев. У иностранцев изъято свыше 250 килограммов наркотических средств, всего же из незаконного оборота за год изъято более 420 килограммов наркотиков, пресечено свыше семи тысяч преступлений в этой сфере, в том числе более пяти тысяч фактов сбыта наркотиков. В сфере борьбы с наркотиками Челябинская область является третьей в России и первой в УрФО.

Также Михаил Скоков акцентировал внимание на вопросах обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Принимаемые меры, отметил он, позволили снизить аварийность: на 17% стало меньше погибших в авариях людей и на 6% – раненых.

Инспекторы ГИБДД проводят работу, направленную на минимизацию факторов, приводящих к травматизму. Количество отстраненных от управления водителей в состоянии алкогольного опьянения превысило 15,5 тысячи. Свыше двух тысяч привлечены к уголовной ответственности за повторное управление в нетрезвом виде. Тем самым были предотвращены риски наступления трагических последствий.

«Полицейскими Южного Урала велась целенаправленная работа по пресечению незаконной деятельности пунктов приема металла. В результате проведения более тысячи шестисот мероприятий составлено 1562 протокола об административном правонарушении, изъято более 216 с половиной тонн металла и 144 единицы весового оборудования. Незаконную деятельность прекратили 167 нелегальных пунктов приема лома, осуществлен полный демонтаж 15-ти, находившихся в Челябинске. Благодаря этому удалось снизить количество краж металлических изделий, используемых в быту, из квартир и садовых домиков», - сообщил Михаил Скоков.

Подводя итог ранее сказанному, руководитель областного главка отметил, что с учетом изменения подходов к организации работы, пересмотра времени реагирования на сообщения жителей области, жители региона стали чувствовать себя более защищенными, что подтверждается результатами общественного мнения. Вместе с тем, полицейские не собираются останавливаться на достигнутом, необходимо и далее совершенствовать деятельность органов внутренних дел, внедрять новые формы работы.

Завершая выступление, Михаил Скоков выразил надежду, что принимаемые органами внутренних дел меры по совершенствованию работы полиции, оказываемая органами исполнительной власти и депутатского корпуса поддержка позволят сделать Челябинскую область более безопасной и создать все условия для комфортного проживания, добившись в конечном итоге главного ‑ повышения уровня доверия и поддержки населения.

После доклада об итогах деятельности за прошедший год начальник Михаил Скоков ответил на поступившие от депутатов вопросы, касающиеся организации работы участковых уполномоченных полиции и патрульно-постовой службы. Начальник главка сообщил, что повышению эффективности работы участковых уделяется пристальное внимание: для службы созданы все условия, а для удобства граждан за каждым административным участком обслуживания закреплен номер телефона, который работает в круглосуточном режиме, чтобы жители могли обращаться в любое время.

Также Михаил Скоков поблагодарил областные власти и депутатов за оказываемые меры поддержки и материальное стимулирование. Так, в прошедшем году некомплект личного состава ППСП снизился на 10%.

Выслушав главного полицейского региона, депутаты обратились к Михаилу Скокову с просьбой усилить контроль за так называемым переоборудованным автотранспортом, владельцы которого создают реальные неудобства жителям области, а также обратить особое внимание на профилактику происшествий с использованием средств индивидуальной мобильности.

Генерал Скоков, в свою очередь, заверил, что работа в этом направлении продолжится, будут приняты все меры по недопущению нарушений законных прав граждан.

Главный полицейский Южного Урала и депутатский корпус выразили взаимную готовность к дальнейшему эффективному сотрудничеству для создания комфортных условий проживания жителей области.