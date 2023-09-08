Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на поставку 11 низкопольных трамваев для Челябинска. Соответствующая информация опубликована на портале госзкупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 814 миллионов рублей.

Вагоны должны быть полностью низкопольные, оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, wi-fi, валидаторами (головной валидатор закреплен на специальном кронштейне в кабине водителя справа по ходу движения трамвайного вагона), светодиодным освещением салона и кабины водителя, устройством для предупреждения схода с рельс.

В вагоне должен быть бортовой навигационно-связной терминал (БНСТ), который обеспечивает отслеживание передвижения общественного транспорта и передачу телеметрических данных с установленных датчиков в онлайн-режиме.

Трамваи будут зеленого цвета (выбран по результатам общественного голосования, проведённого в июне 2019 года). Год выпуска – не ранее 2023.

Трамваи необходимо будет поставить до 31 мая 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до восьми часов утра 21 сентября. Итоги торгов планируется подвести 25 сентября.

Напомним, в 2023 году Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») поставит в областной центр 74 новых трамвайных вагона. Первую партию – до первого июня, вторую – до первого ноября 2023 года.

В 2022 году Усть-Катавский вагоностроительный завод произвел и поставил в Челябинск 30 низкопольных трамвайных вагонов модели 71-628-01.

В 2021 году Челябинск получил 30 новых трамваев (частично низкопольных вагонов модели 71-623-04) на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).

В итоге к концу 2023 года в Челябинске будет 134 новых вагона, а ежедневно на линию в областном центре выходят 155 трамваев.

В УКВЗ уточнили, в 2021-2022 годах УКВЗ изготовил 60 односекционных трамвайных вагонов для столицы Южного Урала. Всего на текущий момент УКВЗ поставил сто один новый трамвайный вагон в Челябинск.