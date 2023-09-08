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Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на поставку 11 низкопольных трамваев для Челябинска. Соответствующая информация опубликована на портале госзкупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 814 миллионов рублей.

Вагоны должны быть полностью низкопольные, оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, wi-fi, валидаторами (головной валидатор закреплен на специальном кронштейне в кабине водителя справа по ходу движения трамвайного вагона), светодиодным освещением салона и кабины водителя, устройством для предупреждения схода с рельс.

В вагоне должен быть бортовой навигационно-связной терминал (БНСТ), который обеспечивает отслеживание передвижения общественного транспорта и передачу телеметрических данных с установленных датчиков в онлайн-режиме.

Трамваи будут зеленого цвета (выбран по результатам общественного голосования, проведённого в июне 2019 года). Год выпуска – не ранее 2023.

Трамваи необходимо будет поставить до 31 мая 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до восьми часов утра 21 сентября. Итоги торгов планируется подвести 25 сентября.

Напомним, в 2023 году Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») поставит в областной центр 74 новых трамвайных вагона. Первую партию – до первого июня, вторую – до первого ноября 2023 года.

В 2022 году Усть-Катавский вагоностроительный завод произвел и поставил в Челябинск 30 низкопольных трамвайных вагонов модели 71-628-01.

В 2021 году Челябинск получил 30 новых трамваев (частично низкопольных вагонов модели 71-623-04) на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).

В итоге к концу 2023 года в Челябинске будет 134 новых вагона, а ежедневно на линию в областном центре выходят 155 трамваев.

В УКВЗ уточнили, в 2021-2022 годах УКВЗ изготовил 60 односекционных трамвайных вагонов для столицы Южного Урала. Всего на текущий момент УКВЗ поставил сто один новый трамвайный вагон в Челябинск.

Автор: Любовь Юрина
Низкопольный трамвай
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УКВЗ
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
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Пропавшая в Златоусте пенсионерка нашлась живой и невредимой

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Депутат Боярская: «Я не согласна с системой распределения денег на наказы избирателей в Советском районе»

05.09.2023 14:31

Южноуральцев ожидает зрелищное шоу на турнире по боксу в Челябинске

05.09.2023 14:01

В Челябинске проходит экологический форум

05.09.2023 13:36

Сбитый в Московской области дрон был кустарного производства и, предположительно, со взрывчаткой

05.09.2023 13:10

Челябинский заводчанин поехал в зону СВО по велению души

05.09.2023 12:53

«Белый журавлик» Владимира Саломатина снова «прилетит» к челябинским детям

05.09.2023 12:34

В 2023 году ЮУРГУ набрал рекордное количество студентов

05.09.2023 12:33

Волонтеры выпустили краснокнижных лебедей в Варламовский заказник

05.09.2023 12:22

Новые горизонты ГРЦ Макеева

05.09.2023 12:18

Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске

05.09.2023 12:09

На площади Революции Челябинска демонтируют скейт-парк

05.09.2023 11:53

В публичке появились «Открытые книги»

05.09.2023 11:46

Челябинский театр оперы и балета презентовал новогодние спектакли

05.09.2023 11:25

В Челябинской области младшие школьники будут получать бесплатные обеды и молоко

05.09.2023 11:20

В Челябинской области распределены губернаторские гранты

05.09.2023 11:11

На 700 метрах дороги в Ленинском районе Челябинска ликвидируют пучинообразование

05.09.2023 10:47

В Челябинске состоится премьера аудиоспектакля в трамвае

05.09.2023 10:24

На челябинских улицах восстановят подпорные стенки

05.09.2023 09:54

Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО

05.09.2023 09:13

В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал

05.09.2023 08:56

В Челябинске 11 октября состоится классический национальный русский балет «Щелкунчик»

04.09.2023 22:30

Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября (18+)