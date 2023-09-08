08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
08.09.2023
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
07.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)
07.09.2023
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
07.09.2023
Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
17.02.2023
УКВЗ начал поставку новых трамваев в Челябинск из первой партии 2023 года
29.11.2022
Челябинцы смогут самостоятельно открывать двери трамваев
28.11.2022
В 2023 году по улицам Магнитогорска будут курсировать только новые трамваи
01.09.2022
Первого сентября по улицам Челябинска стали курсировать еще два новых трамвая
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023