УКВЗ поставит 74 новых трамвая для Челябинска в 2023 году

Определен поставщик на поставку 74 трамвайных вагонов для Челябинска в 2023 году. Победителем двух тендеров признан Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Напомним, в октябре было объявлены два тендера на закупку 74 трамвайных вагона, из них 33 трамвая – по первому тендеру, 41 – во второму тендеру. Заказчик – министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Начальная цена по первому аукциону была установлена два миллиарда 442 миллиона рублей, по второму – три миллиарда 34 миллиона рублей. Размер аванса – 80%. На оба аукциона поступило лишь по одной заявке – от УКВЗ. Компания готова поставить трамвайные вагоны за указанную первоначальную цену.

Как сообщили в миндортранса региона, первые 33 вагона планируется поставить в Челябинск до первого июня 2023 года, еще 41 вагон – до первого ноября 2023 года.

В итоге к концу 2023 года в Челябинске будет 134 новых вагона, а ежедневно на линию в областном центре выходят 155 трамваев.

Будут закуплены односторонние низкопольные вагоны, в каждом из которых будет не менее 38 сидячих мест (в нынешних – 33) и места для инвалидов. Вагоны будут оборудованы вспомогательным посадочным устройством для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы.

В вагоне предусмотрены кондиционеры, USB-зарядки и прочие атрибуты, присущие современному транспорту.

В министерстве напомнили, обновление электротранспорта в Челябинске проводится по поручению губернатора. В 2021 году для областного центра закуплено 30 полунизкопольных трамвайных вагонов, а в 2022 году за счет областного бюджета закупили 30 полностью низкопольных трамваев новой модели.

Благодаря заключенному концессионному соглашению, в 2023 году в областном центре планируется полностью обновить парк троллейбусов – 168 новых троллейбусов будет работать в городе. До конца 2023 года в рамках концессионного соглашения в Челябинск поступит также 168 новых троллейбусов, часть из которых будет с увеличенным автономным ходом, что позволит запустить их в отдаленные районы города, где отсутствует контактная сеть. «Синара» уже приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в городе.