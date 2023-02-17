УКВЗ начал поставку новых трамваев в Челябинск из первой партии 2023 года

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») отправил в Челябинск первые низкопольные односекционные трамвайные вагоны модели 71-628-01 из первой партии 2023 года.

«Модель 71-628-01 отличается доработанной оптикой, новой модульной маской, улучшенной обзорностью. Всё это не только повышает уровень безопасности, но и сокращает затраты на ремонт в случае ДТП», - отметили в Роскосмосе.

Трамвай оснащен видеосистемой нового поколения. Всё оборудование объединено в единый транспортно-информационный комплекс, что открывает дополнительные возможности для перевозчика и города, в том числе даёт аналитику по пассажиропотоку, навигации и видеоданным, уточнили на УКВЗ.

С трамвайным вагоном также интегрированы элементы активной безопасности, такие как интеллектуальная система контроля за состоянием водителя.

Для удобства входа-выхода и оптимизации эксплуатационных потерь тепла и холода реализована функция адресного открывания дверей.

Бесплатный Wi-Fi позволит пассажиру оставаться на связи во время поездки. Кроме того, можно будет зарядить мобильный телефон -в салоне трамвая предусмотрено восемь розеток.

Всего в 2023 году УКВЗ поставит в областной центр 74 новых трамвайных вагона. Первую партию - 33 трамвая – до первого июня. Вторую - 41 вагон – до первого ноября 2023 года.

В итоге к концу 2023 года в Челябинске будет 134 новых вагона, а ежедневно на линию в областном центре выходят 155 трамваев.

Напомним, в 2021 году Челябинск получил 30 новых трамваев (частично низкопольных вагонов модели 71-623-04) на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).

В 2022 году Усть-Катавский вагоностроительный завод произвел и поставил в Челябинск 30 низкопольных трамвайных вагонов модели 71-628-01.