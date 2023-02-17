17.02.2023
ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»
17.02.2023
Сериал «Фишер» стал лучшим стартом в линейке Wink Originals
17.02.2023
Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова
17.02.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек
17.02.2023
Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов
17.02.2023
«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей
УКВЗ начал поставку новых трамваев в Челябинск из первой партии 2023 года
24.10.2022
УКВЗ поставит 74 новых трамвая для Челябинска в 2023 году
01.09.2022
Первого сентября по улицам Челябинска стали курсировать еще два новых трамвая
05.07.2022
В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай
15.06.2022
Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023