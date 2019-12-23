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Мировые блюда в Новый год от «Союзпищепрома»
Общество
Сегодня, 17:21

Что едят, пьют наши соседи по планете в Рождество и Новый год? Удивляем гостей и домочадцев не только искусством приготовления оливье и заливного! Держите лайфхак по традиционным новогодним блюдам от Деда Мороза, Санта Клауса, Йоулупукки и так далее… В общем, по секрету со всего света вкусное, необычнее, легкое в приготовлении!

 

Рождественский эгг-ног. Что это?

Эгг-ног - напиток родом из Шотландии, но прочно ассоциируется с Новым годом и Рождеством в США, Канаде, Южной и Центральной Америке. Вкуснейшая смесь яиц, молока, специй и, по желанию, пара ложек хорошего алкоголя. Готовим этот уютный и теплый напиток с миндальным Green Milk Almond Professional.

 

ЭГГ-НОГ, ингредиенты на четыре порции:

500 мл Green Milk Almond Professional;

два яйца (отдельно желтки и белки);

корица, ваниль, мускатный орех;

50 граммов сахара.

В кастрюле смешайте венчиком растительное молоко, корицу, мускатный орех, ваниль. Прогрейте, не доводя до кипения, после чего дайте настояться и остыть до комнатной температуры.

В миске или миксере взбейте яичные желтки и сахар - до консистенции густой сметаны. Затем медленно влейте остывшее «молоко» с пряностями и продолжайте перемешивать, пока смесь не станет однородной. По желанию добавьте ром и перемешайте в последний раз. Отправьте смесь в холодильник на ночь.

Перед подачей на стол взбейте яичные белки до образования мягкой пенки. Затем очень аккуратно, лучше всего ложкой, смешайте их с эгг-ногом, пока они полностью не соединятся. Разлейте по бокалам и украсьте щепоткой свежего мускатного ореха.

 

CHRISTMAS PUDDING, сэр:

 

В Англии в Рождество традиционно готовят CHRISTMAS PUDDING. Это то, без чего британский Father Christmas не положит вам в рождественский носок, висящий у камина, такой желанный подарок. Без CHRISTMAS PUDDING рождественский стол в Британии не существует!  Кто-то готовит самостоятельно, нередко по семейному старинному рецепту, кто-то покупает, но рождественский пудинг обязательно на столе, если вы в душе хоть немного британец.

 

CHRISTMAS PUDDING ванильно-кокосовый - по рецепту от Green Milk:

350 мл напитка Green Milk «Кокос»;

30 граммов агар-агара;

80 мл воды;

50 г меда;

Ваниль, корица, кардамон;

Банан - по желанию.

Смешайте в кастрюле Green Milk «Кокос», ваниль, кардамон и корицу, слегка нагрейте. Добавьте в кастрюлю агар-агар, разведенный в холодной воде. Доведите смесь до кипения. Добавьте мед. Снимите кастрюлю с огня и немного остудите.

Перелейте в порционные стаканчики и поставьте в холодильник на несколько часов.

Перед подачей на стол креманки можно украсить корицей или бананом.

Возвращаемся в Россию, во владения Деда Мороза. Не удивляйтесь, но Раф-кофе -  напиток, изобретенный в России. Добавим к нему имбирных пряников - блюдо, традиционно ассоциирующееся с Рождеством в западных странах, и порадуем близких!

 

Наш рецепт новогоднего Рафа - самое то для посиделок с друзьям:

 

- Возьмите имбирные пряники и измельчите их в мелкую крошку. По желанию добавьте к ним специи - корицу, имбирь, гвоздику и черный молотый перец;

- В большой питчер насыпьте полторы чайных ложки пряничной смеси. Добавьте 1-2 чайных ложки меда;

- Приготовьте эспрессо и перелейте его в питчер к меду. Перемешайте, чтобы основная часть меда «разошлась»;

- Влейте в питчер 200-250 мл молока Green Milk Hazelnut Professional;

- Взбейте раф в питчере. Сначала удерживайте форсунку у поверхности, пока раф холодный, потом опустите форсунку глубже, вложите ее в носик питчера, направьте под углом так, чтобы раф закрутился в воронку. Рафоворот выбьет крупные пузыри воздуха, и пена станет гладкой, блестящей и шелковистой. Если нет питчера, то просто хорошо перемешайте и взбейте смесь кофе, фундучного молока, меда, пряников и специй.

Перелейте напиток в кружку и украсьте корицей! Пейте с друзьями!

И, напоследок, рецепт от Йоулупукки, финского коллеги по дед-морозному цеху.  В Финляндии к новогоднему столу подают…. «запеканку»! Рождественская финская запеканка называется Porkkanalaatikko и состоит из рисовой каши и моркови.

Оцените приятный, чуть сладковатый вкус Porkkanalaatikko!  На четыре порции вам понадобится:

- Рис круглозерный «Царь» - 0,5 стакана;

- Морковь - 500 г;

- Молоко овсяное или соевое «Здоровое меню» (для каши - 500 мл; в запеканку - 150 мл.) - 650 мл;

- Соль - 1 ч. л.;

- Сахар - 1 ст. л.;

- Яйцо - 1 шт.;

- Панировочные сухари - 0,5 стакана;

- Сливочное масло - 50 г;

Из 500 мл овсяного (соевого) молока «Здоровое меню» от «Союзпищепрома» и риса сварите густую кашу и остудите. Морковь натрите на крупной терке. В остывшую кашу добавьте яйцо, 150 мл молока, сахар и соль. Хорошо перемешайте. Рисовую кашу соедините с натертой морковью. Перемешайте. Выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания. В панировочные сухари натереть на мелкой терке замерзшее сливочное масло, чтобы получилась крошка. Выложить эту крошку на запеканку. Выпекайте в духовке при 180 градусах 45-50 минут.

Подавайте как отдельное блюдо на завтрак или полдник, или в качестве гарнира.

Новый год и Рождество - время чудес, в том числе и кулинарных. Удивите себя и всех, кто с вами встретит Новый год! Пусть в вашем доме всегда будет уютно, душевно и вкусно!

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