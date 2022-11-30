Митрополит Алексий освятил духовно-просветительский центр в Карабаше

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил православный духовно-просветительский центр на территории храма святителя Иоанна Златоуста в Карабаше (Челябинская область), который был возведен по инициативе председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Напомним, православный храм в Карабаше был построен на средства Благотворительного фонда Русской медной компании (строительство было завершено в 2008 году). РМК профинансировала и роспись храма. Причтовый дом для храма был возведен на личные пожертвования Игоря Алтушкина.

Духовно-просветительский центр был построен практически за год. «Великолепное здание, возведённое с душой, с ответственностью и любовью к подрастающему поколению», - отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В престольный праздник храма в честь святителя Иоанна Златоуста была совершена Божественная литургия, которую возглавил владыка Алексий. Митрополит отслужил молебен и освятил помещения центра.

«Мы помолились сейчас о строителях и благотворителях центра, а также о всех тех, кто будет нести здесь жителям Карабаша Слово Божие, – обратился к собравшимся владыка Алексий. – И в первую очередь учить вере детей, которые есть будущее нашего города и нашей страны. За их души ведётся сейчас борьба. Казалось бы, безобидные вещи, которые встречаются в средствах массовой информации и сети интернет, отвращают их от традиции, нравственности и веры, учат их быть равнодушными эгоистами. По милости Божией в России сохраняется Православие, его нормы нравственности и морали. Мы можем говорить об этом открыто, и в этом нас поддерживают власти. И слава Богу, что тем людям, которые годами говорят о необходимости духовного возрождения страны, Господь даёт возможность воплощать их убеждения в делах».

В духовно-просветительском центре учат не только церковным предметам, здесь действует приходская театральная студия, шахматный клуб, кружок любителей астрономии, а также мастерская ремёсел, где дети и взрослые занимаются гончарным делом, выпиливанием по дереву, изготовлением витражей и украшением фотоальбомов.

Владыка Алексий пожелал, чтобы новое здание сделалось «не только стенами, но и сердцем города Карабаша, где будет возгреваться вера, крепнуть надежда, откуда на всех жителей будет изливаться подлинная христианская любовь».Владыка Алексий поблагодарил Русскую медную компанию и её руководителя Игоря Алтушкина, его супругу Татьяну Алтушкину и помощников, сделавших много благих дел для Челябинской области, Урала, всего Отечества.

Как отметил правящий архиерей, при поддержке РМК возводятся и другие храмы в регионе - Христорождественский кафедральный собор в Челябинске, церкви в поселке Томинском и городском поселении Роза. РМК поддержала также инициативу жителей Вознесенки (Сосновский район) по строительству храма в селе.