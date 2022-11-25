В Томинском освятили колокола строящегося храма

Колокола строящегося храма святителя Николая Чудотворца освятили в поселке Томинском. Молитвенный чин совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Несмотря на морозный день собрался, кажется, весь поселок. Еще бы. Ведь сейчас верующие молятся во временном помещении в здании местной администрации. И все они ждут не дождутся, когда же строящаяся церковь обретет собственный голос.

«Для нас это большое событие. Мы ждем открытия этого храма, а вот сегодня привезли колокола. Это очень значимо», - говорит жительница поселка Наталья.

Всего колоколов восемь. Их общий вес 1298 килограммов. Самый большой колокол весит 660 килограммов, а диаметр 103 сантиметра. Самый маленький колокол – шесть килограммов, его диаметр 19,5 сантиметров. На трех самых больших куполах сделаны оттиски икон. Их освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Мы видим, что духовность в Челябинской области возрождается, строятся храмы. Мы сегодня подняли колокола, это своеобразное возрождение жизни», - сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Строительство храма идет при активном содействии Томинского горно-обогатительного комбината с мая 2021 года. Именно тогда был освящен первый камень.

«К нам обратились жители, у которых есть потребность, чтобы был у них в поселке храм, чтобы люди могли молиться. Это будет вместилище радости. На территории также появится еще и детская площадка, церковная лавка. Здесь будет все для того, чтобы верующие могли приходить и им было комфортно и удобно», - сказала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Это планы на ближайшее будущие, а пока строящаяся церковь обрела собственный голос. Ведь именно колокольный звон созывает верующих на богослужение, в колокола звонят и во время службы – в особо важные и торжественные моменты. Колокольный звон создает особую атмосферу в храме, помогающую верующим настроиться на молитву. Теперь это все есть и у жителей Томинского.