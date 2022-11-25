25.11.2022
В Томинском освятили колокола строящегося храма
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
25.11.2022
С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома
25.11.2022
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
25.11.2022
«Егорушкины птицы» Челябинского НХТ покорили «Арктическую сцену»
В Томинском освятили колокола строящегося храма
На событие собрался весь поселок
10.11.2022
Выбросы на Коркинском угольном разрезе за пять лет сокращены в 26 раз
01.11.2022
РМК подвела итоги реализации проекта «Измени свой город к лучшему»
27.10.2022
Челябинская областная детская больница получила новый аппарат для острого гемодиализа
25.10.2022
В Академии единоборств РМК прошёл престижный детский Кубок по дзюдо
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022