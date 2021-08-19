ММК достиг отметки в 750 миллионов тонн выпущенного агломерата

В аглоцехе Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) произведена 750-миллионная тонна агломерата – основного компонента шихты доменных печей.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, поздравляя работников аглоцеха, отметил, что достигнутый рубеж – результат работы нескольких поколений агломератчиков Магнитки с момента зарождения агломерационного производства комбината в 1937 году.

«Первые сто миллионов тонн агломерата ММК произвел только в 1961 году, 700-миллионную тонну мы с вами отмечали в конце 2016 года. Таким образом, чтобы произвести 50 миллионов тонн до очередного юбилея, нам потребовалось менее пяти лет. Сегодняшний успех аглоцех встречает в значительной степени обновленным, оснащенным высокоэффективными природоохранными сооружениями, имеющим в своем составе самую современную в России аглофабрику №5, построенную по наилучшим доступным технологиям. Уверен, что агломератчики комбината достойно продолжат традиции своего производства и по-прежнему будут вносить весомый вклад в повышение эффективности первого передела», – сказал Павел Шиляев.

Сегодня аглоцех входит в структуру горно-обогатительного производства – первого передела в технологическом цикле ММК. В составе аглоцеха работают три аглофабрики суммарной производительностью 11,3 миллиона тонн агломерата в год. За последние годы на аглофабриках реконструированы сероулавливающие установки №2 и №4, что позволило существенно сократить выбросы диоксида серы и взвешенных веществ.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», крупнейшим событием для агломерационного производства Магнитки стал пуск в 2019 году аглофабрики №5, участие в котором принял президент России Владимир Путин.

Производительность новой аглофабрики – 5,5 миллиона тонн высококачественного стабилизированного охлажденного агломерата в год. Проект является частью стратегии ММК по модернизации первого передела. Запуск новой аглофабрики позволил обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Благодаря пуску аглофабрики было выведено из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики №4, что существенно снизило экологическую нагрузку. В результате выбросы пыли были снижены в два раза (на 2 100 тонн в год), оксида серы – в четыре раза (на 3 500 тонн в год), а бензо[а]пирена – в 16 раз.

Кроме того, на 600 тонн в год снизились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения, также сократились технологические отходы в шламохранилище №2 – на 13 750 тонн в год.

За реализацию проекта строительства аглофабрики №5 ММК был удостоен звания лауреата конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России».