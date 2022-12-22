ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку

В этом году благотворительный фонд «Металлург» (основной благотворитель – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область) подготовил для своих юных подопечных свыше 18 тысяч новогодних кульков.

Как рассказал директор БФ «Металлург» Виталий Галкин, это ежегодная акция в рамках благотворительной программы «ХХI век – детям Южного Урала».

«Готовим подарки подопечным фонда. Проводили еще в июле тендеры на покупку, работала комиссия, подключали общественность, проводили голосование. В этом году впервые 6300 подарков передадим на праздничных елках во дворце культуры имени Серго Орджоникидзе. Кроме того, на попечении фонда находится 18 специализированных детских учреждений города и восемь районов – Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский и Чесменский», - отметил Виталий Галкин.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», подарки от благотворительного фонда «Металлург» будут вручать детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям из семей мобилизованных и детям – беженцам с территории Донбасса.

Более 2,8 тысячи кульков получат воспитанники специализированных детских учреждений города, тысячу 200 новогодних подарков передано на баланс управлений социальной защиты населения прилегающих сельских районов.

Кроме того, около четырех с половиной тысяч подарков планируется передать школам, детским садам и детским досуговым центрам для поздравления детей с Новым годом. Также среди получателей подарков – Магнитогорский государственный технический университет имени Носова и подопечные БФ «Отзовись».

По словам исполняющей обязанности директора Центра детского творчества Орджоникидзевского района Татьяны Герасимовой, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно организуются новогодние представления: «БФ «Металлург» оказывает нам поддержку, и эти дети получают сюрпризы от Деда Мороза. Для них это всегда праздник - яркий и интересный».

Воспитанники центра получат 165 новогодних подарков от фонда. К слову, новогодние кульки «Вперед к приключениям» включают не только сладости, но и мягкую игрушку – символ 2023 года по китайскому календарю, мозаику, головоломку, флуоресцентные очки, блокнот, спортивную кружку.

За помощь и поддержку в организации новогодних поздравлений фонд «Металлург» благодарит руководство ПАО «ММК» и других благотворителей, а также выражает признательность Союзу молодых металлургов, оказавших волонтерскую помощь в разгрузке подарков.