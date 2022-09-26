«ММК-МЕТИЗ» снова превратился в «цветущий завод»

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» (Челябинская область) подведены итоги традиционного смотра-конкурса по благоустройству и озеленению цеховых территорий территории «Цветущий завод».

В рамках конкурса территорию производственной площадки украсили оригинальные цветочные композиции и необычные арт-объекты. Аллеи из елей и туй, нарядные клумбы и живописные альпийские горки все лето радовали работников «ММК-МЕТИЗ».

Конкурс уже 12 лет проводит профсоюзная организация «ММК-МЕТИЗ». Он помогает не только сделать привлекательнее заводскую территорию, поднять настроение работникам, но и вовлечь их в творческий процесс, дать возможность самореализоваться. В этом году конкурс посвятили 80-летию предприятия, и он получился одним из самых массовых - участниками стали коллективы 14-ти цехов и подразделений.

С мая по сентябрь заводчане заботливо трудились на прицеховых участках - растили цветы, ухаживали за саженцами, облагораживали клумбы, устанавливали и совершенствовали инсталляции.

Одной из самых узнаваемых стала клумба производства крепежа с красивыми обрамлениями для цветов, дизайнерской надписью «80 лет», альпийской горкой и железными символами «ММК-МЕТИЗ» - Болтиком и Гаечкой.

Яркая аббревиатура «ППК» из декоративного камня издалека привлекала внимание заводчан на участке производства высокоуглеродистой проволоки и канатов. А рядом с буквами пристроились эффектные пирамидки туй - их вместе с елями высадили здесь еще в позапрошлом году.

Но самой популярной стала клумба управления безопасности. Даже не клумба, а целый павильон под открытым небом с пышными розами и семейным символом - гнездом аиста. С любовью и профессиональным дизайнерским подходом цветоводы создали уютную атмосферу современного парка. Любоваться «Сухой речкой» - так назвали этот шедевр - приходил весь завод.

Все лето за цветочными участками следила специальная комиссия профкома - учитывалось не только художественное оформление, но и процесс ухода. В итоге, после долгих обсуждений, победителем признан коллектив управления безопасности. Второе место разделили центр обеспечения энергоресурсами и производство крепежа. Третье - отдали производству высокоуглеродистой проволоки и канатов и отделу охраны труда и промбезопасности.

Как отметила председатель профсоюзной организации ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена Рамазанова, с каждым годом определять победителей все сложнее - настолько вырос уровень профессионализма участников.

«Поэтому мы сделали два вторых и два третьих призовых места. Хочу отметить огромную вовлеченность не только обычных работников, но и руководителей, среди участников были представители всех возрастов и профессий. Главное, для чего мы затевали конкурс, - подарить нашим заводчанам моменты красоты, радости, чтобы им было приятно приходить на работу, хотелось здесь трудиться. Я думаю, это удалось. Огромное спасибо за это всем участникам и организаторам», - сообщила профсоюзный лидер завода.

Кроме этого, впервые профком учредил номинацию «Приз зрительских симпатий» и запустил онлайн-голосование в профсоюзном сообществе «ММК-МЕТИЗ» в соцсети «ВКонтакте». Пост-опрос стал одним из самых популярных в группе - проголосовало три с половиной тысячи человек, получено больше 150-ти комментариев. Лидером и обладателем приза стал коллектив производства крепежа (1281 голос). Там же, в сообществе, был запущен отчетный ролик о конкурсе, который набрал почти две тысячи просмотров, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».