02.03.2022
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
02.03.2022
Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными
02.03.2022
В Аршинском заказнике задержаны любители «покатушек»
02.03.2022
ММК отметил сотрудников, обеспечивающих качество продукции для автопрома
01.03.2022
Связи не будет: челябинский облсуд отказал адвокату Алексея Абаимова в удовлетворении апелляционной жалобы
01.03.2022
Девочка, которую прохожие пытались забрать у пьяной матери в Челябинске, изъята из семьи
ММК отметил сотрудников, обеспечивающих качество продукции для автопрома
01.03.2022
Группа ПАО «ММК» сохраняет высокий уровень социальных инвестиций
25.02.2022
Грандиозный проект Виктора Рашникова «притянул» в Магнитогорск рестораторов и представителей индустрии общепита
24.02.2022
В 2021 году ММК инвестировал в экологию свыше 17 миллиардов рублей
22.02.2022
Начальник Главгосэкспертизы России побывал в родном Магнитогорске и на родном ММК
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022