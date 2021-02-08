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ММК подарил своим работникам возможность легко и быстро записываться на вакцинацию от коронавируса

Работники Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) теперь могут легко и быстро записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции, используя специально разработанную программу для мобильного приложения «Мой ММК».

Сотрудник выбирает удобное для себя место, дату и время для сдачи анализа и отправляет электронную заявку со своего мобильного устройства. Прием анализов организован в 17-ти здравпунктах, расположенных на территории ММК.

По результатам комплексного анализа работник получает sms-уведомление с приглашением на вакцинацию и номером в электронной очереди. Место, дату и время для введения первого компонента вакцины сотрудник также выбирает самостоятельно - с помощью мобильного приложения и специальной программы «Вакцинация».

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», используя эту не имеющую аналогов программу работник может заранее запланировать место и время прохождения необходимых процедур и пройти вакцинацию без звонков и «живых» очередей.

Программа также позволяет повысить эффективность планирования работы здравпунктов и поликлиник, задействованных в проведении процедур по комплексному анализу и вакцинации работников Группы ММК.

Программа «Вакцинация» для мобильного приложения «Мой ММК» - продукт совместной разработки ООО «ММК-Информсервис», управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ММК» и АНО «Центральная медико-санитарная часть».