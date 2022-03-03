ММК поддержит межрегиональный конкурс виртуального дизайна

В Магнитогорске (Челябинская область) детский технопарк «Кванториум» с четвертого по шестое марта проведет увлекательное онлайн-мероприятие для всех любителей виртуального творчества, художников, дизайнеров и программистов в возрасте от 11-ти до 17-ти лет – межрегиональный VR-Fest-2022. В числе партнеров конкурса - ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области, VR-Fest - это дистанционный конкурс творческих работ по виртуальному дизайну для школьников со всей России, который проводится в один этап. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды. Конкурс будет проходить в трех возрастных категориях: младшая – 11-12 лет; средняя – 13-15 лет; старшая – 16-17 лет. Организаторы выделяют три конкурсные номинации: AR-приложение; 3D-моделирование + анимация; Интерактивная 3D-панорама.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», итоги конкурса будут подведены 25-го марта.