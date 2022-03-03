05.03.2022
На южноуральца завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма»
05.03.2022
Тепловизор подтвердил: фекалии в Смолино сбрасывают
05.03.2022
Челябинские IT-компании смогут получить гранты в 20 млн рублей
05.03.2022
Челябинцу вынесен приговор за убийство таксы, из которой он хотел сделать шашлык
05.03.2022
В Челябинске выберут лучших южноуральских танцоров-народников
05.03.2022
В Трехгорном выберут русскую народную красавицу
ММК поддержит межрегиональный конкурс виртуального дизайна
04.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
03.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
02.03.2022
ММК отметил сотрудников, обеспечивающих качество продукции для автопрома
01.03.2022
Группа ПАО «ММК» сохраняет высокий уровень социальных инвестиций
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022
Челябинские ополченцы Донбасса поддержали действия Российской армии
04.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
03.03.2022
В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
03.03.2022
В четверг самый загульный день масленичной недели - Разгуляй
03.03.2022