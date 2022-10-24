ММК реконструирует коксохимическое производство для снижения нагрузки на окружающую среду

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) продолжает комплексную реконструкцию коксохимического производства (КХП), целью которой является достижение кардинального снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

Реконструкция КХП – крупнейшая инвестиционная программа Магнитогорского металлургического комбината, включающая создание комплекса коксовой батареи №12, строительство новой биохимической установки и реконструкцию цеха улавливания и переработки химических продуктов.

Строительную площадку двенадцатой коксовой батареи посетил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, который проинспектировал проведение работ и ознакомился с ходом реализации проекта, имеющего большое экологическое и экономической значение для Магнитки.

Производительность новой коксовой батареи составит 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. (КНР), а стоимость реализации проекта составляет около 75 миллиардов рублей. Создание комплекса разделено на два этапа. Первый включает сооружение двух блоков коксовой батареи с угольной башней и двумя установками сухого тушения кокса, строительство блока углеподготовки, объектов коксосортировки, установки десульфурации и денитрации, склада жидкого аммиака, воздухокомпрессорной и противопожарной насосной станций, объектов инженерного обеспечения. На втором этапе будут возведены еще два блока коксовой батареи с угольной башней и технологическими установками.

Как рассказал начальник коксохимического производства ПАО «ММК» Андрей Анисимов, на сегодняшний день полностью завершена кладка третьего блока, начался монтаж оборудования. На четвертом блоке уже на треть завершена огнеупорная кладка, на установке сухого тушения кокса смонтирован корпус камеры тушения №3 и начались работы по огнеупорной кладке. Продолжаются строительство и реконструкция коксосортировки – работы ведутся на трактах подачи кокса на восьмую, девятую и десятую доменные печи.

По углеподготовительному цеху на сегодня закончены бетонные работы на пяти силосах третьего блока углеподготовки. Это подготовительный этап к приемке, дроблению и усреднению угольного концентрата, который будет подаваться на третий блок 12-й коксовой батареи.

По словам руководителя коксохимического производства ПАО «ММК», в настоящее время завершается подготовка к приемке воды на биохимическую установку. Воду начнут подавать на очистку и настраивать режимы с 25 октября по определенному графику до выхода на полный оборот и подачу воды на тушение кокса и на теплообменную аппаратуру цеха улавливания. Также проводится модернизация первого блока цеха улавливания, где строятся бензольно-скрубберное отделение и отделение конденсации смолы.

До конца года должно быть смонтировано все оборудование на третьем блоке 12-й батареи и достигнута готовность к началу сушки и разогреву огнеупорной кладки и дымовой трубы.

Поочередный запуск комплекса коксовой батареи №12 запланирован на 2023 год, после чего из эксплуатации поэтапно будут выведены две устаревшие батареи, а с реконструкцией коксовых батарей № 7-8 – еще три коксовые батареи.

Это позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год, в том числе выбросы опасных загрязняющих веществ в КХП бенз(а)пирена – в 12 раз, формальдегида – в девять раз.

Технология сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии.

Кроме того, новая коксовая батарея позволит сократить выбросы СО2 на 2,2 миллиона тонн в год, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».