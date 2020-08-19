ММК создал к столетию отечественного танкостроения «Броню Магнитки»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) к столетнему юбилею отечественного танкостроения создал передвижную выставку «Броня Магнитки».

Кроме того, комбинат подготовил телепрограмму «Работники ММК - бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса».

Как сообщает телеграмме-канал «Бизнес-зал 74», музей ЧТЗ также не остался в стороне от празднования важной для нашей страны даты - тематическая экспозиция в заводском музее (гостям предлагается три экскурсии - «Танкоград и Танкоградцы», «От Урала до Берлина танки русские идут» и «Танки и их создатели») получилась очень интересной. Кстати, многие экспонаты в настоящее время находится в столице, украшая собой выставку «Реликвии танковых заводов», работающую в рамках форума «Армия-2020».

Так, в Москве сейчас пребывают китель и фуражка главного конструктора Танкограда генерал-лейтенанта Николая Духова; знаменитый черный нож уральских танкистов, наводивших ужас на противника; пепельница из верхней части поршня дизельного мотора В-2, которым оснащались легендарные танки Второй мировой (КВ, ИС и Т-34).

Шестого октября, в День героев Танкограда, на челябинской Кировке будет открыта выставка «Великий Танкоград», созданная в стенах областного архива.

В общей сложности предстоящей осенью в регионе состоится более тридцати мероприятий, около сорока уже реализовано.

Напомним, началом истории отечественного танкостроения принято считать 31 августа 1920 года, когда на Сормовском заводе был выпущен первый советский танк. В Челябинске отмечают еще и День героев Танкограда – в этот день в далеком 1941-м году решением государственного комитета обороны СССР началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в столицу Южного Урала.

Производство легендарного танка Т-34 было освоено на Челябинском тракторном заводе всего за 33 дня. Каждая пятая машин, отправленная на фронт, была изготовлена на ЧТЗ.

Напомним, второго июля 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Челябинску и Магнитогорску почетного звания «Город трудовой доблести» (это уникальный для страны случай). На территории обоих славных южноуральских городов установят памятные стелы с изображением их гербов и строками из президентского указа о присвоении звания.

Почетного звания оба муниципалитета удостоились за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».