ММК вложил в Экологическую программу рекордные 30 миллиардов рублей

Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) в природоохранную деятельность и реализацию Экологической программы в ушедшем году составили около 30 миллиардов рублей, и 20 из них пришлись на капитальное строительство природоохранных сооружений.

Экологическая программа Группы ПАО «ММК» на 2022 год была разработана с учетом целевых показателей в области охраны окружающей среды и объединила 46 мероприятий по основным направлениям деятельности; 24 из них были завершены в течение года, работы по 22-м продолжатся в 2023-2024 годах.

В числе ключевых направлений природоохранных инвестиций – строительство новых природоохранных объектов при реконструкции и модернизации производства; проекты по снижению выбросов в атмосферу и водные объекты; инициативы по утилизации отходов и проекты по рекультивации земель.

В 2022 году основной объем средств был направлен на меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (19,5 миллиарда рублей, в том числе 18,7 миллиарда на капитальное строительство). Среди ключевых проектов – реконструкция пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров №1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна кислородно-конвертерного цеха и реконструкция газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей в электросталеплавильном цехе. Кроме того, проведены реконструкция поглотительных систем №4 и 8 сероулавливающей установки №2 в аглоцехе и модернизация агломашин №10, 11 аглофабрики № 3. Также введены в эксплуатацию системы пылеподавления в подбункерных помещениях доменных печей № 1, 2 и вагоноопрокидывателях № 1, 2, 3, 4 в цехе подготовки аглошихты с эффективностью пылеподавления превышающей 80%.

«Существенные вложения также связаны со строительством новых природоохранных сооружений в коксохимическом производстве ПАО «ММК» в рамках его масштабной модернизации, включающей строительство комплекса коксовой батареи №12, а также реконструкцию биохимической установки и цеха улавливания и переработки химических продуктов», - отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Реализация Экологической программы Группы ММК в 2022 году позволила сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 20 тысяч тонн (11%), валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – почти на 500 тонн (3%). На специализированных установках переработаны все текущие металлургические шлаки в объеме 5,4 миллиона тонн, а объемы шлаковых отвалов уменьшились на 6,5 миллиона тонн. Компания также завершила технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади семи гектаров.

Помимо этого, продолжилась работа по сохранению и развитию биологического разнообразия. В частности, для восстановления ландшафта и озеленения территории ПАО «ММК» было высажено 826 деревьев и 4449 кустарников, еще 1915 новых насаждений появилось на территории города; также было проведено зарыбление Магнитогорского водохранилища молодью белого амура (30 тысяч штук) и толстолобика (50 тысяч штук).

Выступая вчера на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку экологическим программам, реализованным Магнитогорским металлургическим комбинатом. Президент подчеркнул, что масштабные инвестиции в решение экологических задач позволили существенно изменить ситуацию к лучшему.