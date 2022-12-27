27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
27.12.2022
Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году
27.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)
27.12.2022
Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных
27.12.2022
В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги
27.12.2022
Весна придет в Челябинск с музыкой Рахманинова
Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году
Жители Челябинской области в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram
22.12.2022
МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в популярных мессенджерах
14.12.2022
Абонентам МегаФона пообещали идеальную совместимость с операторами контактного центра
08.12.2022
Любовь к интернету особенно сильна у жителей Верхнего Уфалея и Юрюзани
25.11.2022
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в населенных пунктах Челябинской области
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022