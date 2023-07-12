12.07.2023
Павел Шиляев проинспектировал новые социальные объекты Магнитки
12.07.2023
Авиапассажира оштрафовали за курение в самолете
12.07.2023
Молодые инженеры ГРЦ Макеева приняли участие в мероприятиях Роскосмоса в Москве
12.07.2023
«Красота Божьего мира» - в Челябинской епархии стартовал конкурс детского рисунка
12.07.2023
По факту ДТП на Блюхера в Челябинске возбуждено уголовное дело, виновник аварии – в изоляторе
12.07.2023
В развивающихся пригородах Челябинска «Россети Урал» и «Таврида Электрик» реализуют совместный проект
Молодые инженеры ГРЦ Макеева приняли участие в мероприятиях Роскосмоса в Москве
24.06.2023
С памятью в сердце: сотрудники ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийской патриотической акции
07.06.2023
Бегуны ГРЦ Макеева испытали себя во всероссийском полумарафоне в Челябинске
02.06.2023
ГРЦ Макеева подарил юным жителям Миасса один день в городе детства
10.05.2023
ГРЦ Макеева вместе со всем Миассом отпраздновал Великую Победу
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023