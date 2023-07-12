Молодые инженеры ГРЦ Макеева приняли участие в мероприятиях Роскосмоса в Москве

Молодые инженеры АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) приняли участие в мероприятиях госкорпорации «Роскосмос» и общества «Знание».

Очередной образовательный интенсив для представителей движения «Команда будущего» и Совета молодых и ученых специалистов (СМУС) при генеральном директоре Роскосмоса состоялся в конце июня в Москве. Как сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», двухдневная повестка включала лекции, тренинги, экскурсию в ЦНИИмаш и Центр управления полетами.

Мероприятие объединило более сорока 40 молодых лидеров. Государственный ракетный центр имени академика Макеева на нем представляли члены СМУС: инженеры Владислав Козлов и Степан Крылов.

В первый день интенсива была организована экскурсия в ЦНИИмаш и Центр управления полетами, где лидеры молодежного актива познакомились с работами молодых ученых и специалистов.

«Было представлено семь работ, – рассказывает Владислав Козлов. – Абсолютно все – на высоком профессиональном уровне. Например, одна из них была посвящена проектированию спасательного модуля для космонавтов».

Также члены СМУС встретились с заместителем председателя Союза молодых инженеров России, командиром инженерно-медицинского гуманитарного конвоя Олегом Скрылевым. Активисты смогли обсудить важную в наши дни тему – реализацию добровольческих проектов в поддержку участников СВО.

Второй день был полностью направлен на образовательные модули. Так, на интенсиве прошли проектные сессии по реализации инициатив молодежи отрасли, а также по развитию необходимых навыков, которыми должны обладать молодые лидеры.

«С нами работали топовые тренеры по ораторскому мастерству и деловому общению, цифровому этикету, – рассказывает Владислав Козлов. – Двухчасовые тренинги были очень насыщенные, а главное, – полезные».

Кроме того, была проведена проектная сессия по формированию положения будущего отраслевого научно-технического конкурса инновационных проектов, проанализирована практика ключевых российских компаний и сформированы подходы к запуску отраслевого механизма поддержки таких проектов.

Как отметили организаторы интенсива, подобный конкурс станет поддержкой молодежных инициатив, направленных на развитие ракетно-космической отрасли, в том числе появится возможность выделять и поощрять рационализаторские решения.

На одной из сессий участникам было предложено проработать ценностную платформу молодежных коллективов Роскосмоса.

Так как СМУС продолжает пополняться новыми членами, на интенсиве в столице состоялись и тренинги на сплоченность и командообразование.

«За эти два дня мы узнали много нового, поработали продуктивно, СМУС постоянно находится в динамике, а значит, мы и дальше будем сплачиваться, общаться и действовать сообща», – резюмировал Владислав Козлов.