Молодые работники ММК приняли участие в смотре технической мысли

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) завершилась XXII научно-техническая конференция молодых специалистов - ежегодное мероприятие, нацеленное на привлечение начинающих работников компании к научно-исследовательской деятельности.

По традиции, событие было организовано Союзом молодых металлургов при поддержке руководства ПАО ММК», которое придает большое значение этому смотру научно-технической мысли, так как конференция - это не просто значимая часть реализации молодежной программы комбината и площадка для развития сотрудников компании в возрасте до 35 лет.

«Прежде всего, НТК имеет прикладное значение, позволяя внедрять технические новшества, направленные на совершенствование металлургического производства, решение конкретных технических и организационных задач, выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества с наименьшими затратами. Впервые подобное мероприятие было организовано в начале нового тысячелетия, так что нынешняя НТК проводилась уже в 22-й раз», - управление информации и общественных связей ММК.

Завершилась конференция третьим (открытым) этапом, который стартовал десятого октября, а закрылся на следующий день подведением итогов и награждением победителей. Но до этого состоялись два внутрикомбинатских этапа. Первый из них – отборочный – стартовал в августе и определял сильнейших в структурных подразделениях. Затем прошел финальный этап, завершившийся в сентябре. Участники выступали с докладами в девяти секциях, в том числе в аглодоменной, коксохимической, металлургической, прокатной, энергетической, аналитической, транспорта и логистики. Председателями секций (и это тоже показатель) выступили руководители производств, главные специалисты предприятия, руководители производственных и функциональных подразделений комбината.

По итогам второго этапа определились призеры в секциях, а также участники, который были присвоены звания «Лучший молодой специалист ПАО «ММК» и «Лучший молодой техник ПАО «ММК».

В этом году впервые за два года удалось провести полноценную НТК, все этапы которой проходили офлайн. До этого из-за пандемии для участников действовали различные ограничения.

В третьем этапе участие приняли два участника из Лысьвы Пермского края, представлявшие компанию «ММК-Лысьвенский металлургический завод», а также представитель Выксунского металлургического завода из Нижегородской области. Количество секций на заключительном этапе выросло до 11-ти – добавились метизная и IT-секция. Всего в рамках третьего этапа было заслушано 96 докладов. Для молодых работников это одновременно и возможность заявить о себе, и внедрить собственные идеи на производстве.

Руководители комбината заинтересованы в идеях молодых новаторов. Как рассказал председатель оргкомитета НТК, начальник научно-технического центра ПАО «ММК» Андрей Картунов, конференция – очень важное для компании мероприятие, поскольку будущее - за молодыми кадрами, которые зачастую мыслят по-новому, нетрадиционно, представляют какой-то новый взгляд на ту или иную проблему и помогают ее решить с помощью новейших цифровых технологий. Поэтому, по словам Андрея Картунова, в качестве основных критериев оценки участников выступают их креативность, умение нестандартно мыслить. Также оцениваются экономическая эффективность, возможность воплощения идеи и умение ее преподнести, доказать ее целесообразность.

Свои заслуженные награды получили победители и призеры НТК в каждой секции, призами отмечены отдельные участники в таких номинациях, как «Экономический эффект», «Оригинальность разработки» и «Лучшая исследовательская работа».