Молодые семьи Челябинска получили свидетельства на получение социальной выплаты на жилье

В Челябинске состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.



Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт и начальник управления по делам молодежи администрации Челябинска Наталья Хенкина вручили Свидетельства 47 молодым семьям, в том числе 22 многодетным. Общая сумма выплат составит более 82 миллионов рублей.

«Программа обеспечена средствами всех трех бюджетов: федерального, областного и городского. Такая помощь оказывается в рамках реализации муниципальной программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске», - сообщили в пресс-службе Думы Челябинска.



Молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, которая покрывает часть стоимости жилья. Недостающую часть молодые семьи доплачивают из собственных или заемных средств.