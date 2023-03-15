Молодые специалисты УГМК получат возможность реализовать свои идеи

Сегодня, 15 марта, в городе Верхняя Пышма Свердловской области начат прием заявок на конференцию «УГМК-ТЕХНО-2023».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью входящего в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода, «УГМК-ТЕХНО» – одна из крупнейших отраслевых конференций в России, УГМК проводит ее совместно с фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech.

Конференция сразу стала площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний.

Именно на базе «УГМК-ТЕХНО» летом 2022 года был дан старт треку программы MineTech «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры».

В 2023 году фокус конференции – промышленные инновации и технологии в приоритетных направлениях работы компании. Среди них - обогащение полезных ископаемых, пиро- и гидрометаллургия цветных металлов, металлургия благородных металлов, производственные системы и операционная эффективность, управление экономической эффективностью, охрана труда и промышленная безопасность, цифровизация, автоматизация, информационные технологии и кибербезопасность, эффективное управление ресурсами.

«УГМК-ТЕХНО» консолидирует реальную, сформулированную в задачах производственную потребность и широкую воронку участников с идеями, что позволяет молодым специалистам заявить о себе, представить проекты и получить поддержку со стороны руководства на внедрение своих разработок. Компании горно-металлургического комплекса, в свою очередь, поделятся лучшими практиками и решениями в индустрии. Значительная часть идей из докладов участников прошлого года уже реализована или находится в стадии внедрения.

Конференция «УГМК-ТЕХНО» включает в себя два этапа – молодежный и экспертный. К участию в молодежном приглашаются молодые сотрудники предприятий УГМК, компаний горно-металлургического сектора, ученые, аспиранты, студенты вузов и колледжей. Тематика работ затрагивает повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надежности процессов и их оптимизацию, снижение производственных затрат и рисков.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте конференции и до первого июня 2023 года направить в оргкомитет свой доклад. В июне-июле поступившие проекты пройдут предварительную оценку, которую проведут более 80 экспертов. Наиболее интересные доклады будут отобраны для участия в очном туре в сентябре, где на площадке «УГМК-ТЕХНО» авторы-финалисты смогут выступить со своими работами на круглых столах, познакомиться и пообщаться с профильными специалистами компаний и коллегами из различных регионов России, пройти очные тренинги с участием ведущих представителей отрасли.

Экспертный этап будет посвящен обсуждению прорывных технологических решений, лучших практик в металлургии и смежных отраслях, инновациям. В программе партнерского дня примут участие не только представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и представители научной среды – технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития.

Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.