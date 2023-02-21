МТС увеличила скорость мобильного интернета в уральской Швейцарии

МТС усилила покрытие LTE сразу в нескольких районах Сатки, в том числе в промышленной зоне, в старом городе – в районе деревообрабатывающего цеха. Также скорость мобильного интернета выросла в центре Сатки – у музея «Магнезит» и в жилых домах, расположенных в районе улиц Солнечной и Бакальской. Улучшения также произошли в частном секторе – в районе улиц Победы и Зои Космодемьянской, а также в Западном микрорайоне и по улице Российской.

Проведенные работы позволят саткинцам с комфортом смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн-игры, общаться с друзьями и родными по видеосвязи, загружать на смартфоны и планшеты «тяжелый» контент даже в часы повышенной нагрузки на сеть. Также жители и гости Сатки смогут вести стримы массовых мероприятий в социальных сетях в высоком качестве и делиться с близкими фотографиями и видеороликами со спортивных мероприятий, культурных, туристических и гастрономических фестивалей, которые регулярно проводятся в городе.