21.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 февраля (18+)
20.02.2023
Коркинская горбольница получила три новых операционных стола
20.02.2023
На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки
20.02.2023
Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского
20.02.2023
Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны
20.02.2023
Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья
МТС увеличила скорость мобильного интернета в уральской Швейцарии
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023