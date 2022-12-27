Музыканты проекта «Худсовет» поздравили челябинцев с Новым годом на пяти языках

Новогоднюю композицию записали молодые музыканты Гнесинки и Московской консерватории. Поздравление они адресовали жителям Челябинска, где в марте будущего года пройдет музыкальный форум «Худсовет».

«У нас интернациональная команда, - рассказывает музыкальный продюсер проекта Елизавета Фирулик. – В ее составе уроженцы Республики Беларусь, Киргизии, Китая и Казахстана, Канады. Ребята приехали учиться в Россию, потому что здесь сильная исполнительская школа, прекрасные педагоги. Мы получили очень хорошее музыкальное образование, занимаемся любимым делом и готовы делиться с юными музыкантами своими знаниями, опытом и вдохновением».

Основой новогоднего поздравления стала песня «В лесу родилась елочка». Каждый музыкант записал свою партию, записи свели воедино. Получился ансамбль, где звучат фортепиано, скрипка, гобой, валторна, фагот, тромбон, труба и вокальные партии. На пяти языках – французском, киргизском, китайском, белорусском и русском - музыканты пожелали челябинцам творческих побед, больших достижений, гармонии, счастья и любви и пригласили жителей Южного Урала на музыкальный форум.

Напомним, что заявки на участие в форуме от юных музыкантов Челябинской области принимаются на сайте по направлениям фортепиано, скрипка, духовые инструменты, академический вокал, эстрадно-джазовое исполнительство и эстрадный вокал. На форуме пройдут мастер-классы, репетиции, творческие гостиные и выступления. Площадкой проведения станет ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. Завершится форум большим концертом.