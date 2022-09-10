«Мы вместе!»: более трехсот медработников Челябинской области слетелись на озеро Сугояк

Более трехсот медицинских работников со всей Челябинской области стали участниками спортивного военно-патриотического туристического слета «Мы вместе!», состоявшегося в прошедшие выходные на озере Сугояк.

Масштабные спортивные мероприятия проводятся Челябинской областной организацией профсоюза работников здравоохранения регулярно. Туристический слет проходит уже в четвертый раз, однако, отмечают в организации, в этом году появился ряд нововведений. Так сложилось, что даты проведения мероприятия совпали с третьим сентября – Днем воинской славы – Днем окончанием Второй мировой войны. Поэтому было принято решение сделать туристический слет-2022 военно-патриотическим.

На торжественное открытие был приглашен многолетний социальный партнер – заместитель председателя Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, и правоохранительных органов Александр Дегтярь.

Александр Григорьевич обратился к медицинским работникам с приветственным словом, пожелал им успешных стартов, подчеркнул важность и актуальность таких тематических встреч.

Еще одним новшеством этого года стало проведение туристического слета под лозунгом «МЫ ВМЕСТЕ» в знак единства и поддержки волонтерской деятельности в популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечения работников здравоохранения в систематические занятия физкультурой и спортом, ведение здорового и спортивного образа жизни. Это стало дополнительным стимулом для участников, которых с каждым годом становится все больше.

Как рассказал председатель Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения Денис Рываев, первый турслет состоялся в 2017 году.

«Тогда участие в нем принимали всего 20 команд. В этом году заявки на участие подали 44 команды, и это не может не радовать. Мы видим отдачу от таких мероприятий. Особенно отрадно, что медицинские работники ждут турслета и готовятся к нему. Во многих больницах председатели отбирают членов команды на конкурсной основе. К нам приезжают практически все муниципальные районы – поселки Бреды, Кизил, Уйское, Магнитогорск, село Фершампенуаз и почти весь Челябинск. В этом году в лидерах Златоуст и Копейск - выставили на соревнование рекордное количество участников. Но, конечно, главная награда для нас – это видеть атмосферу сплоченности и единства. Люди знакомятся, участвуют в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, отдыхают и перезагружаются, чтобы вернуться на рабочие места с новыми силами», - отметил Денис Рываев.

Выполнение испытаний проходили в несколько этапов. В первый вечер команды показывали творческие номера, выступая на сцене с военно-патриотическими песнями. Спортивная часть соcтояла из трех этапов: выполнение тестов ГТО, эстафета и спортивно-игровая часть, в которую входила гонка на катамаранах, мини-ориентирование и стрельба из пневматической винтовки.

Для создания тематической атмосферы ужин для участников готовили на полевой кухне. Традиционным солдатским блюдом - гречкой с тушенкой - угощали повара, переодетые в военную форму.

Вечером второго дня состоялся флэшмоб, приуроченный к прошедшему накануне Дню Российского флага. На сцене команды городской больницы №2 города Магнитогорска и областной клинической больницы пели песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!», запускали пиротехнику и дымовые шашки в виде триколора. Организаторы дарили российские флажки на память всем участникам и болельщикам слета.

По итогам двухдневных состязаний определились лидеры: первое место - команда ГАУЗ «Областная клиническая больница №3», второе место - ГБУЗ «Городская клиническая больница №5», на третьем – ГБУЗ «Областная клиническая больница №2».

Победители получили не только кубки и медали, но и денежные премии –20 тысяч, 15 тысяч и десять тысяч рублей соответственно. Дипломы и сувенирные кубки были вручены всем командам.

Фееричным и самым запоминающимся для всех участников турслета-2022 стал грандиозный салют над озером Сугояк.