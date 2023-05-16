«СМПФЕСТ-2023»: в Челябинской области прошел первый межрегиональный фестиваль работников скорой помощи

Первый межрегиональный отраслевой спортивно-туристический фестиваль среди работников службы скорой медицинской помощи «СМПФЕСТ-2023» состоялся в центре активного отдыха «Евразия» (Кусинский муниципальный район, Челябинская область) 12-13 мая.

Профсоюз работников здравоохранения Челябинской области и республики Башкортостан объединил команды из Златоуста, Копейска, Чебаркуля, Кусы, Уфы, Благовещенска и Учалов. Профессионалы своего дела встретились на уральской земле не только для прохождения спортивных испытаний, но и для обмена опыта между организациями.

Спортивные конкурсы состояли из нескольких этапов. Участники проходили полосу препятствий «лесной экстрим», стреляли из лука, покоряли скалодром, соревновались в скорости при перевозке больных и «весёлых стартах».

Однако главной целью мероприятия стало обсуждение за круглым столом актуальных проблем работников скорой медицинской помощи, волнующих их и лидеров областных организаций профсоюза работников здравоохранения.

На встрече были подняты вопросы безопасности бригад, обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, укомплектованности кадрами и привлечения молодых специалистов для работы на скорых.

Отдельное внимание было уделено коллективным договорам в организациях и мотивации профсоюзного членства, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Все фотографии с фестиваля можно увидеть здесь.